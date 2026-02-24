Govorili su joj da nije dovoljno lijepa za holivudske scenarije, a onda je napisala vlastiti

Kada se spomene ime Nie Vardalos (63), prva asocijacija je gotovo uvijek Toula Portokalos i njezina glasna, šarmantna obitelj iz globalnog fenomena "Moje grčko vjenčanje". No, priča o kanadsko-američkoj glumici, scenaristici i redateljici puno je više od jednog filma. To je priča o neumoljivoj upornosti, kreativnosti rođenoj iz frustracije i ženi koja je, suočena sa zatvorenim vratima, odlučila sagraditi vlastitu kuću u Hollywoodu.