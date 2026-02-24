FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIČA VEĆA OD FILMA /

Govorili su joj da nije dovoljno lijepa za holivudske scenarije, a onda je napisala vlastiti

Govorili su joj da nije dovoljno lijepa za holivudske scenarije, a onda je napisala vlastiti
Foto: MPH Entertainment Productions// AFP/Profimedia
Antonia Eugenia Vardalos rođena je 24. rujna 1962. u Winnipegu, u Kanadi, kao kći grčkih imigranata.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kada se spomene ime Nie Vardalos (63), prva asocijacija je gotovo uvijek Toula Portokalos i njezina glasna, šarmantna obitelj iz globalnog fenomena "Moje grčko vjenčanje". No, priča o kanadsko-američkoj glumici, scenaristici i redateljici puno je više od jednog filma. To je priča o neumoljivoj upornosti, kreativnosti rođenoj iz frustracije i ženi koja je, suočena sa zatvorenim vratima, odlučila sagraditi vlastitu kuću u Hollywoodu.

24.2.2026.
19:37
Hot.hr
WALTER/Bestimage/Profimedia
Moje Grčko VjenčanjeNia VardalosNeplodnostHollywood
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx