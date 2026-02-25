Siva svakodnevica? Ne za nju! Kovrčava crnka u uskim trapericama oživjela ulice Slunja

Iako je prohladno vrijeme i tmuran dan nadvio sivilo nad Slunj, to nije spriječilo brojne građane da izađu iz svojih domova i obave svakodnevne obaveze. Na ulicama su se mogli vidjeti prolaznici u žurbi, oni koji su uživali u laganoj šetnji gradom, ali i sugrađani koji su predah od radnog dana potražili uz šalicu tople kave.

Unatoč niskim temperaturama, gradska je špica bila itekako živa, a fotograf je zabilježio niz zanimljivih prizora iz svakodnevice. Za oko mu je posebno zapela kovrčava crnka koja je za šetnju odabrala uske svjetloplave traperice, bijele tenisice i kratku crnu jaknu - jednostavnu, ali efektnu kombinaciju savršenu za prijelazno razdoblje.

Tmurno vrijeme tako nije uspjelo pokvariti raspoloženje Slunjana, koji su još jednom pokazali da se i u sivim danima može pronaći razlog za izlazak i uživanje u gradskom ritmu.

Galeriju iz Slunja donosi KAportal.net.hr