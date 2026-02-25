Snoop Dogg izazvao ludnicu, osjetila se i trava: Modrić gleda i ne vjeruje što je napravio

Snoop Dogg, poznati američki reper, prvi je put posjetio stadion Swansea.com, gdje je u utorak prisustvovao utakmici Swanseaja protiv Prestona, koja je završila remijem 1-1, uz dramatičan gol u sudačkoj nadoknadi. Snoop Dogg je jedan od suvlasnika kluba, zajedno s kapetanom Hrvatske i zvijezdom Milana Lukom Modrićem i američkom televizijskom voditeljicom Marthom Stewart. Snoop Dogg je postao dio vlasničke strukture kluba prošlog ljeta, a svoj je posjet Swanseau obavio nakon što je boravio na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, a stadion Swansea.com, otvoren 2005. godine, bio je ispunjen rekordnih 21.000 gledatelja, prenosi agencija dp.a. Britanski tabloid The Sun piše kako se u tunelu za igrače, kroz koji je Snoop Dogg izašao na travnjak, osjetila trava. Snoop Dogg mahao je bijelim ručnikom, dok je publika bila u transu.

Snoop Dogg je stigao na stadion gotovo tri sata prije početka utakmice, a putem društvenih mreža pozvao je navijače da zauzmu svoja mjesta i mahaju ručnicima, što je tradicionalni način navijanja u američkim sportovima, ali ne i u Walesu, odnosno nije dio nogometne kulture koja je ipak drugačija od američke. Poziv Snoop Dogga je bio popraćen kratkim videozapisom na kojem 54-godišnji reper demonstrira koreografiju za navijače. Tijekom svog dolaska, Snoop je na teren ušao kroz špalir koji su činili mladi nogometaši.

Amerikanac je također ušao u zgradu Swanseyja noseći sunčane naočale i držeći zvučnik. Uzeo je vremena za fotografiranje s obožavateljima prije početka utakmice, a čak je i sam odigrao nekoliko minuta na terenu. Također, ručnici s njegovim licem ostavljeni su na svakom domaćem sjedalu za navijače. Snoop je dobio ovacije navijača Swanseyja dok je obišao stadion prije utakmice. Reper je čak razmijenio par riječi s legendom velškog nogometa, Leejem Trundleom, koji je odigrao 199 utakmica za Swansea i sada radi u klubu kao trener mlađih kategorija.

Za spomenuti kako je Swansea na kraju uspio izvući remi 1-1 zahvaljujući golu Liam Cullena u posljednjoj minuti. Njegov pogodak izjednačio je rezultat nakon gola Daniela Jebbizona u 26. minuti. Nakon utakmice, Heckingbottom je tvrdio da ga nije iznenadila prisutnost legendarnog gosta.

Šalio se pritom i otkrio zanimljiv detalj:

"Jedina stvar koju sam primijetio bila je miris trave u tunelu prije utakmice!"

Snoop je ostavio igrače i članove osoblja zapanjene tijekom posjeta trenažnom kampu Swansea.

Izveo je spontanu izvedbu svog najvećeg hita Drop It Like It's Hot u svlačionici, nasmijavši sve dok je pokušavao nogometne vještine s posuđenim kopačkama. Reper je također napravio dirljiv gest kupivši nekoliko ulaznica za utakmicu protiv Preston-a, koje je podijelio lokalnim udrugama.

Nakon posjeta trening centru, našao je vremena za održati 75-minutni koncert na partyju u Swanseaiju.

