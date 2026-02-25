F1 zvijezde ostale same pred start sezone: Njihove ljepše polovice više nećemo gledati na stazi

Nova sezona Formule 1 samo što nije počela, a dok se timovi bave finalnim pripremama bolida, u medijskom fokusu našle su se i promjene u privatnim životima nekih od najvećih zvijezda.

Aktualni svjetski prvak Lando Norris i mlada nada Mercedesa, Kimi Antonelli, u samo nekoliko dana potvrdili su da su prekinuli svoje dugogodišnje veze, privlačeći time veliku pozornost javnosti uoči prve utrke sezone u Australiji. Dok se vozači pripremaju za nemilosrdnu borbu na stazi, čini se da su neke od najvažnijih bitaka već vodili izvan nje.

Slučajno otkriće: Norris potvrdio prekid u pozadini TikTok videa

Vijest o prekidu Landa Norrisa i portugalske glumice i modela Margaride "Magui" Corceiro odjeknula je paddockom na prilično neobičan način. Tijekom predsezonskih testiranja u Bahreinu, u pozadini jednog TikTok videa, zabilježen je kratak, ali znakovit razgovor između Norrisa i njegovog kolege, vozača Carlosa Sainza Jr. Na Sainzovo pitanje: "Jeste li ti i Magui dobro?", vozač McLarena kratko je odgovorio s "Ne", a zatim dodao da je sada "slobodan čovjek".

Ova potvrda stigla je nakon tjedana nagađanja. Par, koji je bio u vezi od 2023. godine, nakratko se razišao tijekom 2024., no ubrzo su obnovili romansu. Corceiro je bila uz Norrisa i tijekom njegovog najvećeg uspjeha u karijeri, kada je u prosincu prošle godine u Abu Dhabiju osigurao naslov svjetskog prvaka. Izvori bliski vozaču otkrili su za britanske medije kako su se počeli udaljavati upravo nakon te pobjede. Najočitiji znak da nešto nije u redu bila je proslava koju je Norris organizirao za svoj tim u Bahreinu kako bi im zahvalio na osvojenoj tituli. Na grupnoj fotografiji bili su svi ključni ljudi, no jedina osoba koja je nedostajala bila je upravo Margarida, što je odmah potaknulo glasine koje su se na kraju pokazale točnima.

Antonellijeva bivša djevojka prekinula šutnju na društvenim mrežama

Gotovo istovremeno, s ljubavnim problemima suočio se i mladi talijanski vozač Kimi Antonelli. Njegova sada već bivša djevojka, češka influencerica i nekadašnja vozačica kartinga Eliška Bábíčková, odlučila je stati na kraj glasinama i lažnim pričama koje su kružile internetom. U emotivnom videu objavljenom na TikToku i Instagramu, potvrdila je da je njihovoj dvogodišnjoj vezi došao kraj.

"Da, prekinuli smo. Ja sam bila ta koja je okončala vezu jer sam osjećala da se više ne podudaramo u osobnim životima i onome što želimo od budućnosti", izjavila je Bábíčková svojim pratiteljima. Posebno je naglasila kako želi ispraviti "lažne i odvratne narative" koji su se pojavili. "Nije bilo velike drame. Nisu bili uključeni drugi muškarci ni druge žene, nije bilo prevare. Pogrešno je uopće pretpostaviti tako nešto jer to ne predstavlja ni mene ni Kimija kao osobe", odlučno je poručila. Eliška je otkrila da su cijelu veljaču pokušavali riješiti probleme, no na kraju su shvatili da im se vrijednosti previše razlikuju te da je razlaz najbolje rješenje.

Dok se prašina oko njihovih privatnih života polako sliježe, i Norris i Antonelli sada se moraju u potpunosti usredotočiti na ono što ih čeka na stazi. Pred njima je duga i zahtjevna sezona, a prva utrka u Melbourneu pokazat će kako su se uspjeli nositi s ovim emocionalnim izazovima uoči jednog od najvažnijih razdoblja u njihovim karijerama.

