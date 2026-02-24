FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
pao omiš /

Poznat prvi finalist kupa: Rijeka čeka pobjednika između Dinama i Novog Vremena

Poznat prvi finalist kupa: Rijeka čeka pobjednika između Dinama i Novog Vremena
×
Foto:

U finalu će Rijeka igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem se sastaju Futsal Dinamo i Novo Vrijeme iz Makarske.

24.2.2026.
21:34
Hina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

 Igrači Rijeke prvi su finalisti ovogodišnjeg Hrvatskog malonogometnog kupa nakon što su na domaćem terenu, u polufinalnom susretu, s 4-2 bili bolji od Olmissuma iz Omiša.

U finalu će Rijeka igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem se sastaju Futsal Dinamo i Novo Vrijeme iz Makarske. Taj se susret igra u srijedu, u KC Dražen Petrović s početkom u 19 sati.

Prije samo nekoliko dana, u posljednjem ligaškom kolu, Rijeka i Olmissum su igrali na istom mjestu te je također pobijedila Rijeka, tada s 2-1, čime se probila na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

U utorak je nakon poluvremena bilo 2-2, s tim da je Rijeka dva puta vodila golovima Turka i Rosića, dok su se gosti vraćali uz dva pogotka Kovačevića. Pobjedu je riječki sastav osigurao u nastavku dvoboja i to nakon golova Matijevića u 33. i Bilića u 37. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki hokejaši slavili kao rock zvijezde: Spektakularni doček u Miamiju nakon zlata

RijekaFutsalFinale Kupa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx