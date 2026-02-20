Dinamo razbio Torcidu usred Splita i zasjeo na prvo mjesto
Heroj utakmice bio je Filip Novak koji je postigao tri pogodaka
Krajem Europskog prvenstva, na kojem je naša reprezentacija osvojila broncu, naši su se reprezentativci vratili klupskim obavezama.
Tako su se u 12. kolu SHMNL lige sastali Torcida Bibaron i Futsal Dinamo, a pobjedili su Zagrepčani rezultatom 1-5. Dinamo je poveo pogotkom Filipa Novaka u 13. minuti, da bi na asistenciju Kristijana Čekola vodstvo povećao Neven Žonjić u 17. minuti.
Dinamo je odmah na početku drugog poluvremena preko Patrika Pasaričeka stigao do trećeg pogotka, a prvi i jedini pogodak za Torcidu postigao je Marko Žuljević u 29. minuti. Do kraja utakmice Filip Novak je postigao još dva pogotka, čime je ostvario hat-trick i potvrdio visoku pobjedu Plavih.
