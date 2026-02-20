FREEMAIL
SHMNL

Dinamo razbio Torcidu usred Splita i zasjeo na prvo mjesto

Dinamo razbio Torcidu usred Splita i zasjeo na prvo mjesto
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Heroj utakmice bio je Filip Novak koji je postigao tri pogodaka

20.2.2026.
22:20
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Krajem Europskog prvenstva, na kojem je naša reprezentacija osvojila broncu, naši su se reprezentativci vratili klupskim obavezama.

Tako su se u 12. kolu SHMNL lige sastali Torcida Bibaron i Futsal Dinamo, a pobjedili su Zagrepčani rezultatom 1-5. Dinamo je poveo pogotkom Filipa Novaka u 13. minuti, da bi na asistenciju Kristijana Čekola vodstvo povećao Neven Žonjić u 17. minuti.

Dinamo je odmah na početku drugog poluvremena preko Patrika Pasaričeka stigao do trećeg pogotka, a prvi i jedini pogodak za Torcidu postigao je Marko Žuljević u 29. minuti. Do kraja utakmice Filip Novak je postigao još dva pogotka, čime je ostvario hat-trick i potvrdio visoku pobjedu Plavih.

Futsal Dinamo
