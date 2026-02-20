Amerikanci evakuiraju vojnike iz baza u Kataru i Bahreinu: Udar na Iran je pitanje dana?

Stotine vojnika evakuirane su iz baze Al Udeid u Kataru i iz baza u Bahreinu. Evakuacija je započela iz zrakoplovne baze Al Udeid u Kataru, koja je prošlog ljeta bila meta iranskih raketnih napada, kao odmazda za američko bombardiranje postrojenja za obogaćivanje uranija u Iranu.

Američke snage nalaze se i u Iraku, Siriji, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Jordanu i UAE-u.

JUST IN - Hundreds of U.S. troops evacuated from Al Udeid Air Base in Qatar and U.S. bases in Bahrain — NYT pic.twitter.com/yXtuqTL5sd — Disclose.tv (@disclosetv) February 20, 2026

Pentagon je posljednjih tjedana znatno ojačao pomorske i zračne snage u regiji, jedno od najvećih američkih jačanja na Bliskom istoku u dva desetljeća pa strah od snažne eskalacije raste.

Stručnjaci upozoravaju da bi nejasni ciljevi mogli navesti Iran da američku ofenzivu shvati kao egzistencijalnu prijetnju i snažno eskalira, navodi The New York Times.

Iran je preko misije pri UN-u poručio da bi u slučaju napada "sve baze, objekti i sredstva neprijateljskih snaga u regiji bili legitimne mete“ te da bi SAD snosile "punu i izravnu odgovornost za nepredvidive i nekontrolirane posljedice“.

To bi moglo ugroziti 30.000 do 40.000 američkih vojnika raspoređenih u 13 baza na Bliskom istoku.

Iako administracija javno ističe predanost diplomaciji, privatno dužnosnici priznaju da je teško vidjeti što bi Iran mogao ponuditi kako bi odvratio Trumpa od nove kampanje.

Trump: 'Pretpostavljam da mogu reći da razmatram'

Iranski ministar vanjskih poslova rekao je u petak da očekuje da će u roku od nekoliko dana imati spreman nacrt protuprijedloga nakon ovotjednih nuklearnih razgovora sa Sjedinjenim Državama, dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra ograničene vojne udare.

Dvojica američkih dužnosnika rekla su Reutersu da je američko vojno planiranje vezano uz Iran doseglo naprednu fazu, s opcijama koje uključuju ciljanje pojedinaca u sklopu napada pa čak i promjenu vodstva u Teheranu, ako Trump izda takvu zapovijed.

Trump je u četvrtak dao Teheranu rok od 10 do 15 dana za postizanje dogovora o dugotrajnom nuklearnom sporu ili će se suočiti s "doista lošim stvarima“, u jeku američkog vojnog jačanja na Bliskom istoku koje je potaknulo strah od šireg rata.

Na pitanje u petak razmatra li ograničeni napad kako bi izvršio pritisak na Iran, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao: "Pretpostavljam da mogu reći da to razmatram.“

Kasnije je na konferenciji za novinare dodao: "Bolje im je da pregovaraju o poštenom dogovoru.“

Ranije u petak iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je, nakon neizravnih razgovora u Ženevi ovog tjedna s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom, da su strane postigle razumijevanje o glavnim "vodećim načelima“, ali to ne znači da je dogovor neizbježan.

Araqchi je u intervjuu za MS NOW rekao da ima nacrt protuprijedloga koji bi mogao biti spreman u sljedeća dva ili tri dana za pregled najviših iranskih dužnosnika te da su novi američko-iranski razgovori mogući za otprilike tjedan dana.

Dodao je da bi vojna akcija zakomplicirala napore za postizanje sporazuma.

Iran: SAD nije tražio prekid obogaćivanja uranija

Araqchi nije precizirao kada će iranski protuprijedlog biti dostavljen Witkoffu i Kushneru, ali je rekao da vjeruje kako je diplomatski sporazum na dohvat ruke i da bi mogao biti postignut "u vrlo kratkom vremenskom razdoblju“.

U Ujedinjenim narodima glasnogovornik Stephane Dujarric ponovio je zabrinutost zbog zaoštrene retorike i pojačanih vojnih aktivnosti u regiji.

"Potičemo i Sjedinjene Države i Islamsku Republiku Iran da nastave s diplomacijom kako bi riješile razlike“, rekao je na redovnoj konferenciji za novinare.

Tijekom razgovora u Ženevi Sjedinjene Države nisu tražile nultu razinu obogaćivanja uranija, a Iran nije ponudio suspenziju obogaćivanja, rekao je Araqchi za MS NOW.

"Ono o čemu sada razgovaramo jest kako osigurati da iranski nuklearni program, uključujući obogaćivanje, bude miroljubiv i da takav ostane zauvijek“, rekao je.

Dodao je da bi tehničke i političke "mjere izgradnje povjerenja“ bile uvedene kako bi se osiguralo da program ostane miroljubiv, u zamjenu za ublažavanje sankcija, ali nije iznio dodatne pojedinosti.

Dužnosnik Bijele kuće osporio je Araghchijevu procjenu, rekavši da je Trump jasno poručio da Iran ne smije imati kapacitet za obogaćivanje uranija niti za razvoj nuklearnog oružja.

Trojica iranskih dužnosnika rekla su za The New York Times da je Iran pokazao spremnost na suspenziju obogaćivanja na tri do pet godina, tijekom Trumpova mandata, te kasnije pridruživanje regionalnoj skupini za civilno obogaćivanje. Zauzvrat, Iran traži ukidanje financijskih i bankarskih sankcija te embarga na naftu.

Drugi napad mogao bi biti smrtonosniji

Razina obogaćivanja koju je Washington spreman dopustiti godinama je predmet spora. Prema Institutu za znanost i međunarodnu sigurnost, uranij obogaćen na niskoj razini može se u roku od nekoliko mjeseci pretvoriti u oružje, ovisno o kapacitetu iranskih centrifuga.

Vodeći demokrati u odborima Zastupničkog doma za vanjske poslove, oružane snage i obavještajne službe upozorili su u petak da bi takav napad ugrozio američke vojnike i riskirao uvlačenje američkih saveznika u regiji, uključujući Izrael, u širi sukob.

"Bez šireg diplomatskog okvira, vojni udari bili bi destabilizirajući, opasni i kontraproduktivni za napore da se postigne mir na Bliskom istoku“, izjavili su zastupnici Gregory W. Meeks iz New Yorka, Adam Smith iz Washingtona i Jim Himes iz Connecticuta.

