Procurilo: Trump je donio odluku o udaru na Iran, evo što je meta

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da si daje „deset dana“ za odluku o tome je li dogovor s Iranom moguć, upozorivši da će se u protivnom dogoditi „loše stvari“.

Wall Street Journal piše da je američki predsjednik Donald Trump donio odluku o napadu na Iran. Razmatra ograničeni napad na Iran kako bi Teheran prisilio na prihvaćanje njegovih uvjeta vezanih uz novi nuklearni sporazum. Riječ je o početnom, ciljanom napadu koji bi imao snažan politički signal, ali bi istodobno izbjegao opasnost od sveobuhvatnog rata i potencijalne velike odmazde.

Osobe bliske administraciji tvrde da bi, prvi udar, ako dobije konačno odobrenje, mogao uslijediti već u narednim danima. Na meti bi se našao ograničen broj vojnih ili državnih objekata, s ciljem povećanja pritiska na vlasti u Teheranu da pristanu na američke zahtjeve.

Dva kruga pregovora

Washington i Teheran vratili su se dijalogu u veljači, po prvi put nakon rata u lipnju 2025. godine. Dosad su održali dva kruga pregovora u pokušaju pronalaska rješenja međusobnih sporova.

No dvije zemlje paralelno si međusobno prijete. SAD je rasporedio velik broj svojih snaga u iranskom susjedstvu, a Teheran provodi vojne vježbe s Rusijom u Omanskom zaljevu.

„Možda ćemo morati ići korak dalje, no možda i nećemo - možda ćemo postići dogovor. To ćete vjerojatno doznati u sljedećih deset dana“, izjavio je američki predsjednik u Washingtonu.

SAD je dan ranije upozorio Iran da bi mu bilo „mudro“ sklopiti sporazum. „Postoje brojni razlozi i argumenti koji idu u prilog napadu na Iran“, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Izrael, američki saveznik i zakleti neprijatelj Irana, zaprijetio je Teheranu masovnim odgovorom u slučaju napada na njegov teritorij.

„Ako ajatolasi počine pogrešku i napadnu nas, suočit će se s odgovorom kakav ne mogu ni zamisliti“, upozorio je premijer Benjamin Netanyahu.

Teheran je u srijedu priopćio kako priprema „okvir“ za napredak u pregovorima s Washingtonom ponovno pokrenutih 6. veljače u Omanu uz posredovanje te zemlje.

Oko čega se razilaze SAD i Iran?

Dvije strane razilaze se oko samog sadržaja pregovora, piše France Presse.

Iran negira težnje za nuklearnim oružjem, pa želi ograničiti pregovore isključivo na svoj nuklearni program, zahtijevajući ukidanje sankcija koje guše njegovo gospodarstvo.

Washington pak smatra da rješenje mora uključivati i iranski program balističkih projektila te pitanje podrške regionalnim oružanim skupinama neprijateljski nastrojenih prema Izraelu.

Iran je 2015. potpisao sporazum sa šest svjetskih sila kojim je pristao ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija.

SAD su se povukle iz tog dogovora 2018. u vrijeme prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, nakon čega je Washington vratio stroge sankcije nad Iranom.

Iran je odgovorio kršenjem ograničenja iz dogovora, obnavljajući zalihe obogaćenog uranija, rafinirajući njegovu fisijsku čistoće te instalacijom centrifuge za povećanje njegove proizvodnje.

Trump od povratka u Bijelu kuću prijeti Iranu da postigne novi dogovor jer bi u suprotnom „posljedice bile nemoguće”.

