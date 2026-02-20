FREEMAIL
ŠTO JE ISTINA? /

Imao je samo 27 godina: Tragična smrt prerano ugašene zvijezde i dalje otvara brojna pitanja

Imao je samo 27 godina: Tragična smrt prerano ugašene zvijezde i dalje otvara brojna pitanja
Foto: Profimedia
Rođen 20. veljače 1967. u Aberdeenu, Kurt Cobain do tinejdžerskih je dana živio s ocem, majkom i mlađom sestrom. Još kao dijete, volio je glazbu.
Kralj grungea i jedan od najprepoznatljivijih vokala 90-ih, Kurt Cobain, danas bi imao 59 godina. Ipak, njegov je život završio prerano. Imao je samo 27 godina.

I dok javnost vjeruje da je riječ o samoubojstvu kojemu su prethodile godine depresije i autodestruktivnog ponašanja, teorije zavjere, ali i novi nalazi forenzičara smatraju da bi se moglo raditi o ubojstvu.

Kako god bilo, toga dana, 5. travnja 1994. svijet je ostao bez glasa koji je obilježio cijelu jednu generaciju i nastavio obilježavati buduće. 

20.2.2026.
22:53
Matea Bahovec
Profimedia
