Imao je samo 27 godina: Tragična smrt prerano ugašene zvijezde i dalje otvara brojna pitanja

Kralj grungea i jedan od najprepoznatljivijih vokala 90-ih, Kurt Cobain, danas bi imao 59 godina. Ipak, njegov je život završio prerano. Imao je samo 27 godina.

I dok javnost vjeruje da je riječ o samoubojstvu kojemu su prethodile godine depresije i autodestruktivnog ponašanja, teorije zavjere, ali i novi nalazi forenzičara smatraju da bi se moglo raditi o ubojstvu.

Kako god bilo, toga dana, 5. travnja 1994. svijet je ostao bez glasa koji je obilježio cijelu jednu generaciju i nastavio obilježavati buduće.