Hrvatica s transplantiranim plućima u pohodu na najviši vrh Južne Amerike: Ovo su prizori koje je zabilježila

Monika Gvardijan je prva Hrvatica s presađenim plućima koja se upustila u uspon na Aconcaguu, najviši vrh južne hemisfere.

S transplantiranim plućima živi deset godina, a u ovom je pothvatu sudjelovala kao članica međunarodne ekspedicije u kojoj je sudjelovalo 11 transplantiranih pacijenata i ukupno 26 članova tima.

I na planini su vadili krv

Pripreme su trajale pune dvije godine, a sudionici su odradili i 200 sati u šatorima s razrijeđenim zrakom kako bi se prilagodili uvjetima hipoksije.

Uz Moniku, jedini Hrvat u ekspediciji bio je liječnik Feđa Džubur s Klinike za plućne bolesti Jordanovac.

"Veliki je pothvat, naravno da je bilo straha i nervoze na početku. Kad sam već došla na 5100 metara – iako sam mislila da to ne mogu. Očekivala sam da ću popeti samo u bazni kamp na 4300 metara i ovo je bilo veliko postignuće. To je osjećaj ponosa", ispričala je Monika za RTL Danas. Zbog kašlja i liječničke procjene morala se vratiti te započeti terapiju antibioticima.

"Kako je udahnuti zrak na 5000 metara s transplantiranim plućima? Nešto kao plućna hipertenzija, odnosno moje stanje prije transplantacije – jer nedostaje kisika. Nema boli ni patnje, ali ne možete se brzo kretati. Umor vas savlada već na prvom koraku. Nemate dovoljno ‘baterije’ da biste mogli dalje", opisala je.

Tijekom cijelog uspona zdravstveno stanje sudionika bilo je pod strogim nadzorom. "I na planini smo vadili krv, radili ultrazvuke. Dva puta na dan morali smo upisivati puls, tlak, kako se osjećamo, imamo li glavobolje ili druge smetnje", ispričala je.

"Njima hipoksija ne uzrokuje određene probleme kao nama – glavobolje, želučane tegobe i druge nuspojave. U našem istraživanju primijetili smo i manje edema pluća kod bolesnika s transplantiranim plućima. S druge strane, kod nas se javlja akutna planinarska bolest", objasnio je Džubur.

