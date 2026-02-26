Tehnički pregled automobila drastično poskupio! Saznali smo zašto: 'Gledajte...'

ŠOK ZA VOZAČE /

Oni koji su registraciju auta dosad plaćali 50 eura, odsad je plaćaju 80. Prosječnih 34 posto poskupio je tehnički pregled u godinu dana.

Znate ono kako klasično strepite na tehničkom.. joj zbog čega me ovaj put neće pustit, e pa sad za to iskustvo morate iskeširati još više. Onaj koji ima jači motor u autu više će platiti, ali u prosjeku je cijena išla gore za 60%

O čemu se ustvari radi, prije godinu dana je cijena tehničkog išla gore za 15% - a sada još te dodatne naknade. U Hrvatskoj su najčešći auti sa motorom od 1000 do 1600 kubika – oni su plaćali 49 eura sada 79 – znači 30 eura više. Oni sa više od 2500 kubika – prije su plaćali 159 sada 254 – znači 95 eura više. Svi su, logično, oduševljeni. Više pogledajte u prilogu.