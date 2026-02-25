Upravo je potvrđeno ono što Hrvati osjete svaki dan: 'Ako ne bude promjena...'

OVO VIŠE NIJE NORMALNO /

Slovaci su i dalje jedina zemlja eurozone u kojoj je inflacija veća nego u Hrvatskoj. A ovog siječnja smo 10 posto skuplje plaćali stanovanje u odnosu na lani. Dakle, skuplji je najam, skuplja je struja i plin. I to je najveće poskupljenje u odnosu na 2025. godinu. Pokazuju tako novi podaci zavoda za statistiku.

Inflacija je 3,4 posto. Stanovanje je, dakle, 10 posto skuplje. Alkoholna pića i duhan 7,5 posto. Ručak ili noć u hotelu koštat će vas gotovo 7 posto više nego lani. Zdravstvo 4 posto. Rekreacija sport i kultura rasli su za 3,3 posto. Hrana 2,1 posto.

Evo kako je ove podatke za Direkt komentirao ekonomski analitičar Luka Brkić koji je prije više od godinu dana rekao da je u Hrvatskoj inflacija ukorijenjena.

'Stalno ponavljamo jednu te istu priču'

"Ekonomski sustav je potpuno isti, ekonomske politike su potpuno iste, problem monopola, odnosno oligopola na hrvatskim tržištu je netaknut, uvoz još uvijek dominira, problem energije, odnosno nedostatne poljoprivredne proizvodnje - hrana, piće, energija, usluge, to se neprestano ponavlja. I ne bude li nikakvih promjena u ekonomskoj politici ove zemlje, i u 2027. ćemo govoriti o toj istoj stvari, na isti način na koji to već govorimo godinu dana", kaže Luka Brkić.

"Nema naprosto ništa novoga, ponavljamo stalno jednu te istu priču jer sudjelujemo i svjedoci smo uglavnom istim ekonomskim politikama i strukturama, i naprosto ishodi moraju biti identični", dodaje.