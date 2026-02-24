Pet sati dešifrirali tajne snimke: 'Fotokopiranje papira skuplje je od djela za koje me terete'

SUĐENJE POSAVCU /

Nakon osam mjeseci pauze - ponovno je počelo suđenje međimurskom županu Matiji Posavcu i to zbog trgovine utjecajem. Jutros su se slušale snimke tajnog praćenja. Ali nakon pet sati preslušavanja obrana je predložila da se ne sluša cijeli materijal već da se rasprava odgodi i da se sluša samo ono to je sporno za cijeli postupak.

"Ja bi na početku rekao da se radi o jednom od bizarnijih procesa u hrvatskom pravosuđu, koji ulazi u svoju petu godinu. Dakle, četiri i pol godine jednog tereta gdje kompletno djelo za koje me se tereti manje vrijedno nego fotokopiranje svih papira", rekao je Posavec.

Više pogledajte u prilogu