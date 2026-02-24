Sa 16 godina dobila zastrašujuću dijagnozu: Liječnici izveli čudo - postala je majka!

NEVJEROJATNO /

Nevjerojatna vijest stiže iz Velike Britanije. Mali dječak Hugo prva je beba rođena carskim rezom i to iz maternice koja je njegovoj mami presađena od preminule donorice.

Majka Grace doznala je sa šesnaest godina da zbog bolesti ne može imati djecu, a zahvaljujući revolucionarnoj medicinskoj metodi, uspjela je ostati trudna. Doniranje maternice je novi korak u zdravstvu - u Europi su zasad poznata samo dva slučaja. Inače, u Engleskoj je prošle godine rođeno prvo dijete čijoj je majci presađena maternica žive donorice.

"Iznimno je teško kada sa šesnaest godina dobiješ takvu dijagnozu. Bilo je to veliko razočarenje. Ne možete pobjeći od teme trudnoće i osnutka obitelji. I iskreno, mislim da sam baš zato još više htjela dijete. Želim istaknuti koliko sam zahvalna svojoj donorici i njezinim najmilijima što su mi dali ovaj dar. Kao što sam rekla, ovo nije transplantacija koja spašava život, nego stvari jedan novi", rekla je Grace Bell, majka malenog Huga.