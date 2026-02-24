Američki hokejaši slavili kao rock zvijezde: Spektakularni doček u Miamiju nakon zlata

dugo su čekali /

Osvojiti hokejaški turnir na Olimpijskim igrama već je sama po sebi velika stvar, ali ove godine značaj je bio još veći. Razlog? Zimske olimpijske igre su prvi put od 2014. ponovno ugostile NHL igrače, a posljednji put to se dogodilo još u Naganu 1998. – turnir je tako okupio najbolje od najboljih.

U napetom finalu, američka reprezentacija nadigrala je Kanadu u produžetku i slavila 2-1. Pobjeda koja je izazvala val oduševljenja i u domovini. Po povratku u Miami, igrači su dočekani u klubu E11EVEN, gdje im je priređen spektakularan doček i prava proslava olimpijskog zlata.