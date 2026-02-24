Skandal sa slovenskim trenerom eskalirao: Finski list iznio šokantne detalje s Igara

Priča koja je započela kratkim priopćenjem pretvorila se u ozbiljan skandal s međunarodnim odjekom. Slovenski stručnjak Igor Medved, koji je vodio finsku reprezentaciju u skijaškim skokovima, udaljen je bio sa Zimskih olimpijskih igara 2026. zbog kršenja pravila povezanih s alkoholom.

Vijest je tada potvrdio Finski olimpijski odbor, a njihov čelnik za vrhunski sport Janne Hänninen naglasio je kako Savez vrlo ozbiljno shvaća svako kršenje disciplinskih normi te da je odluka o povratku trenera kući donesena bez odgode.

Medved se ubrzo javno ispričao, priznavši pogrešku i poručivši da mu je žao zbog situacije u kojoj se našao. Uputio je ispriku finskim sportašima i navijačima te poručio kako reprezentaciji želi mir uoči nastavka olimpijskih natjecanja.

No, tu priča nije stala.

Nakon početnih informacija pojavile su se spekulacije da je incident povezan sa slavljem slovenskih skakača, konkretno nakon osvajanja srebra Nike Prevc i zlata mješovite ekipe. Međutim, iz slovenskog saveza odlučno su demantirali takve tvrdnje. Poručili su kako Medved nije bio prisutan na proslavama u Predazzu, niti je sudjelovao u bilo kakvom obilježavanju medalja.

Time je otpala teza da je problem nastao tijekom slovenskog slavlja. No novi detalji, koje je objavio finski list Iltalehti, bacili su drukčije svjetlo na cijeli slučaj.

Prema njihovim navodima, 44-godišnji trener navodno je bio pod utjecajem alkohola više dana tijekom boravka na Igrama. Tijekom jednog od natjecateljskih programa viđen je kako nesigurno hoda i gubi ravnotežu, a u jednom trenutku morali su mu pomoći policijski službenik i član finske reprezentacije.

Izvršna direktorica finskog skijaškog saveza Marleena Valtasola potvrdila je da Savez raspolaže informacijama o događajima s Igara te da je odluka o njegovu udaljavanju donesena na temelju tih saznanja. Ipak, nije željela ulaziti u dodatne detalje.

Ostaje otvoreno pitanje hoće li Medved zadržati poziciju glavnog trenera finske reprezentacije. Iako službena odluka još nije donesena, nakon svega što je izašlo u javnost, njegov nastavak rada u Svjetskom kupu trenutačno se čini sve manje izglednim.

