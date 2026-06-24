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Navijači ne mogu vjerovati da je Dalić njega stavio u prvu postavu: Dallasić oduševio komentarom

Navijači ne mogu vjerovati da je Dalić njega stavio u prvu postavu: Dallasić oduševio komentarom
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Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Početni sastav Zlatka Dalića za Panamu izazvao je velike reakcije navijača na društvenim mrežama

24.6.2026.
0:06
Sportski.net
Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva igra protiv Paname u Torontu, a nakon lošeg otvaranja protiv Engleske, Vatrenima treba pobjeda. 

Početni sastav Zlatka Dalića za Panamu izazvao je velike reakcije navijača na društvenim mrežama, a posebno je svima 'zasmetao' Pongračić. 

"Greška je bez malog Sučića, on i Baturina moraju biti unutra, a i još Pongračić i Šutalo skupa..jao jao", "Pongračić? O Bog nam pomogao", "Opet Musa umjesto Budimira. Kaže HNL nije mjerilo, a onda stavi igrača iz penzionerske lige umjesto igrača iz najbolje lige svijeta", "Prosječna dob 30 godina", "Zašto Pongračić?", "Ma kakav Pongračić", "Kud Pongračić?", samo su neki od komentara na sastav Vatrenih. 

Dodajmo i kako su se javili i Dallas i Orlando pozdravili 'svoje' Musu i Marca u prvih 11 Hrvatske. 

"MARCOOOOO", napisali su iz Orlanda uz emotikone srca vatrenog. 

"Aaaaajmooooo!", napisali su iz Dallasića za Musu. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Sastav
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