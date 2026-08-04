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30 TISUĆA LJUDI /

Thompson koncert u Šibeniku započeo hitom: 'S pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo'

Thompson koncert u Šibeniku započeo hitom: 'S pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo'
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Obratio se publici i posebno pozdravio hrvatske branitelje

4.8.2026.
22:48
Hot.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Marko Perković Thompson je koncert na šibenskom Šubićevcu otvorio pjesmom "Bojna Čavoglave", što je izazvalo oduševljenje gotovo 30 tisuća okupljenih obožavatelja. Čim je izašao na pozornicu i začuli su se prvi stihovi, publika je uglas zapjevala, a tribinama i prostorom ispred pozornice zavladala je snažna atmosfera ispunjena emocijama i zajedništvom, prenosi Šibenik.in.

Prije nastavka koncerta Thompson se obratio publici i posebno pozdravio hrvatske branitelje.

"S pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo. Pozdrav braniteljima. Znamo što je Šibenik bio u ratu. Pozdrav 142. drniškoj brigadi", rekao je.

Dodao je kako je važno čuvati uspomenu na one koji su poginuli u Domovinskom ratu.

"Lijepo je što smo zajedno. Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu i čuvamo uspomenu na njih. Kad smo oslobađali Hrvatsku... Hvala vam, vi ste moji heroji."

@net.hr_ Pogledajte atmosferu u Šibeniku na koncertu Thompsona 🔥 Više u prvom komentaru #nethr #thompson #šubićevac #hot ♬ izvorni zvuk - Net.hr

Istaknuo je i kako ga posebno veseli što su među publikom brojni mladi.

"Ima nešto još ljepše i moćnije. Večeras su s nama naše kćeri, sinovi, naša mladež rame uz rame. Oni koji su stvarali Hrvatsku i budući čuvari onoga što smo napravili", kazao je, a zatim je uslijedila pjesma 'Anica, kninska kraljica'.

"Sad je vrijeme slavlja. Večeras smo došli ovdje slaviti i sada krećem s pjesmom 'Bog i Hrvati'", rekao je Thompson.

 

 

Marko Perković ThompsonKoncertšibenikOluja 1995
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