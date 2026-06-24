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Dim, baklje i stometarska zastava: Ovako su Hrvati krenuli na stadion

Dim, baklje i stometarska zastava: Ovako su Hrvati krenuli na stadion
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Foto: Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Povorka je krenula od Dufferin Gatea, preko Saskatchewan Roada, Manitoba Drivea i Nova Scotia Avenuea prema BMO Fieldu

24.6.2026.
0:37
Hina
Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Više tisuća hrvatskih navijača krenulo je u korteu prema stadionu BMO Field uoči susreta drugog kola L skupine Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Navijači su se dobro zagrijali u"Hrvatskoj kući" gdje je program počeo u 13 sati po lokalnom vremenu.

"Croatian House" je smještena u Toronto Event Centru, oko 200 metara udaljenom od stadiona pa je već u rano poslije podne sve oko BMO Fielda bilo prepuno crveno-bijelih kvadratića.

Hrvatski navijači su pristizali iz cijelog svijeta, naravno najviše ih je bilo iz Toronta i okolice, te obližnjih američkih gradova. Bilo ih je mnogo i bez ulaznica, u nadi da će ipak u posljednji trenutak pronaći način za ulazak na stadiona.

Dim, baklje i stometarska zastava: Ovako su Hrvati krenuli na stadion
Foto: Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dva sata prije početka utakmice, navijači su razvili 100 metara veliku zastavku koja je tako nastavila svoj put po Sjevernoj Americi, od New Yorka, do Dallasa i sada Toronta.

Povorka je krenula od Dufferin Gatea, preko Saskatchewan Roada, Manitoba Drivea i Nova Scotia Avenuea prema BMO Fieldu.

Korteo nije mogao proći bez baklji i dimnih bombi. Jake policijske snage sve su nadgledale, no sve je proteklo u najboljem redu.

Zanimljivo, korteo su održali i panamski navijači. Njihova povorka krenula je od Trinity Bellwoodsa do parka Coronation, pored BMO Fielda.

Kanadska policija je zbog dva kortea zatvorila dio ulica, što je dovelo do prometnih zastoja.

Obje reprezentacije večeras trebaju pobjedu. Panama je izgubila prvu utakmicu od Gane 1-0, a Engleska je pobijedila Hrvatsku 4-2.

Dim, baklje i stometarska zastava: Ovako su Hrvati krenuli na stadion
Foto: Chris Young/PA Images/Profimedia

Dim, baklje i stometarska zastava: Ovako su Hrvati krenuli na stadion
Foto: Megan Briggs/Getty images/Profimedia

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaHrvatski NavijačiSvjetsko Prvenstvo 2026.PanamaToronto
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