Cannavaro se vratio 'na nulu', ali o ovom trenutku s Ronaldom svi pričaju: 'To se ne uči'

Portugalska nogometna reprezentacija upisala je uvjerljivu pobjedu 5:0 protiv Uzbekistana u 2. kolu skupine K Svjetskog prvenstva u Houstonu, no utakmicu su obilježili Cristiano Ronaldo i emotivna reakcija izbornika Uzbekistana Fabija Cannavara, koji je s klupe iz prve ruke promatrao još jedno poglavlje u karijeri portugalske legende.

Portugal je od prve minute nametnuo ritam i pokazao razliku u kvaliteti. Cristiano Ronaldo načeo je mrežu već u 6. minuti nakon ubačaja Joãa Cancela, čime je postao prvi nogometaš u povijesti koji je postigao pogodak na čak šest različitih Svjetskih prvenstava.

Uslijedila je potpuna dominacija momčadi Roberta Martíneza. Nuno Mendes povisio je na 2:0 preciznim udarcem iz slobodnog udarca, a Ronaldo je u 39. minuti svojim drugim pogotkom praktički zaključio utakmicu već u prvom dijelu.

Portugal je mogao i uvjerljivije slaviti, a Uzbekistan je tek nakratko zaprijetio poništenim pogotkom nakon prekršaja u začetku akcije. U nastavku su još zabijali autogol Abduvohida Nematova nakon gužve iz kornera te Rafael Leão za konačnih 5:0.

Poseban kontekst utakmici dao je Fabio Cannavaro, legendarni talijanski branič i izbornik Uzbekistana, koji je godinama na travnjaku bio jedan od onih koji su pokušavali zaustaviti Ronalda, a sada je to gledao s klupe.

Nakon utakmice, Cannavaro je bez zadrške priznao veličinu portugalskog kapetana:

“Pripremali smo se pažljivo, analizirali Portugal i govorili puno o Ronaldu. Ali neki igrači imaju sposobnost odlučiti utakmicu u jednom trenutku i večeras je Cristiano pokazao zašto je jedan od najvećih u povijesti nogometa.”

Posebno je istaknuo način na koji Ronaldo i u 41. godini utječe na igru:

“Njegova dva gola bila su različita, ali oba su pokazala vrhunsku kvalitetu, kretanje, tajming i mirnoću. Čak i kada mislite da imate kontrolu, on pronađe način da stvori opasnost.”

Cannavaro je naglasio i Ronaldovu mentalnu snagu:

“Najviše me impresionira njegova glad. I dalje igra kao mladić koji se tek mora dokazati. To je ono što ga odvaja od velikih, on je postao legenda.”

Dodao je i kako Ronaldo ne donosi samo golove:

“On daje sigurnost suigračima, vodi momčad i kontrolira ključne trenutke. Takvo liderstvo se ne uči.”

Za Uzbekistan je ovo bio bolan završetak turnira i potvrda ispadanja nakon dva poraza. Unatoč hrabrom pristupu i povijesnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo, razlika u kvaliteti bila je očita.

Cannavaro, koji je prije svega nekoliko mjeseci vodio Dinamo Zagreb i tamo prošao turbulentno razdoblje, ponovno je utakmicu dočekao s karakterističnim imidžem bez kose, gotovo simbolično vraćajući se na svoj prepoznatljivi “nulti” izgled iz igračkih dana.

Portugal je uvjerljivo prošao dalje, Ronaldo nastavio rušiti rekorde, ali utakmica će ostati zapamćena i po trenutku kada se Cannavaro, s druge strane terena, ponovno našao oči u oči s nogometnom veličinom koju je nekoć pokušavao zaustaviti na najvećim scenama.