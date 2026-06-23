Anita se udala za 40 cm nižeg muškarca i to ponosno pokazuje na mrežama: Ljudi ih obožavaju

Snimke s vjenčanja Timothyja Mutta i Anite Wing Lee u kratkom su roku privukle milijune pregleda na društvenim mrežama. Pažnju javnosti privukla je njihova velika razlika u visini, budući da je Timothy visok 122 centimetra, dok je Anita više od 40 centimetara viša od njega. Ipak, par ističe da im visina nikada nije bila važna.

Njihov odnos, kažu, temelji se na zajedničkim vrijednostima, vjeri, povjerenju i međusobnom razumijevanju. Upoznali su se 2021. godine, a njihovo prijateljstvo s vremenom je preraslo u ljubav. U lipnju 2025. izrekli su sudbonosno "da", a ubrzo nakon toga podijelili su i video iz svakodnevnog života. U njemu su pokazali kako se s osmijehom nose s malim situacijama koje proizlaze iz razlike u visini.

Upravo su ti jednostavni i iskreni trenuci osvojili ljude diljem interneta. Iako je bilo i kritičnih komentara, većina pratitelja pružila im je veliku podršku. Timothy i Anita svojom pričom žele pokazati da prava ljubav nema veze s izgledom, visinom ni tuđim očekivanjima.