Pogledajte kako je bilo na prvom danu INmusica: Zgodne djevojke, poljupci i grmljavinski pljusak

Prvi dan INmusic festivala i ove je godine na zagrebačkom Jarunu okupio brojne ljubitelje glazbe koji su uživali u odličnim koncertima, festivalskoj atmosferi i dugim ljetnim večerima. Tisuće posjetitelja ispunile su festivalski prostor, a atmosferu nije pokvario ni obilan pljusak popraćen grmljavinom. . Sinoć je svoj nastup imao i jedan od najvećih glazbenika koji su ikad nastupali na INmusicu – Jack White.

Kako je izgledao početak još jednog izdanja jednog od najvećih domaćih glazbenih festivala, pogledajte u našoj fotogaleriji.