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PRIZORI S JARUNA /

Pogledajte kako je bilo na prvom danu INmusica: Zgodne djevojke, poljupci i grmljavinski pljusak

Pogledajte kako je bilo na prvom danu INmusica: Zgodne djevojke, poljupci i grmljavinski pljusak
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Prvi dan INmusic festivala i ove je godine na zagrebačkom Jarunu okupio brojne ljubitelje glazbe koji su uživali u odličnim koncertima, festivalskoj atmosferi i dugim ljetnim večerima. Tisuće posjetitelja ispunile su festivalski prostor, a atmosferu nije pokvario ni obilan pljusak popraćen grmljavinom. . Sinoć je svoj nastup imao i jedan od najvećih glazbenika koji su ikad nastupali na INmusicu – Jack White.

Kako je izgledao početak još jednog izdanja jednog od najvećih domaćih glazbenih festivala, pogledajte u našoj fotogaleriji.

23.6.2026.
8:40
Hot.hr
PIXSELL
InmusicJarunFestivalKoncertiJack White
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