Iračanke i Alžirke plijenile pažnju na Svjetskom prvenstvu: Evo što su radile

Navijačice Iraka, Alžira i Jordana privukle su veliku pozornost 12. dana Svjetskog prvenstva, unatoč teškom porazu njihove reprezentacije od Francuske. Tricolori su slavili s uvjerljivih 3-0 protiv Iraka, no kamere i fotografi nisu pratili samo događaje na terenu.

Jedna alžirka navijačica snimljena je kako se šminka uoči utakmice, a prizor je brzo postao jedan od upečatljivijih detalja dana. Dok su Francuzi rutinski odrađivali posao na travnjaku, emocije su se posebno vidjele među navijačicama koje su dvoboj pratile iz Teherana. Dvije Iračanke, gledajući poraz svoje reprezentacije u Bagdadu, nisu skrivale razočaranje zbog rezultata.

Iako Irak nije imao razloga za slavlje na terenu, njegove navijačice ukrale su dio pozornosti i na stadionu u SAD-u i u domovini. Njihove reakcije, emocije i strast pokazale su koliko se Svjetsko prvenstvo živi i daleko od samog mjesta odigravanja utakmica.

Net.hr i 12. dana SP-a prati atmosferu oko stadiona i na tribinama, a galerija navijačica 12. dana SP-a donosi i prizore navijačica Argentine, Norveške i Francuske.

Boje, zastave, osmijesi, nervoza i razočaranje još su jednom pokazali da je Svjetsko prvenstvo puno više od nogometa. Ono je i velika pozornica za navijače iz cijelog svijeta.