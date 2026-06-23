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RUMER WILLIS /

Najstarija kći Brucea Willisa prava je majstorica transformacija: Biste li je prepoznali?

Najstarija kći Brucea Willisa prava je majstorica transformacija: Biste li je prepoznali?
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Kao najstarija kći holivudskih ikona Brucea Willisa i Demi Moore, Rumer Willis odrasla je pod budnim okom javnosti, gdje je svaki njezin korak bio medijski popraćen.
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Rumer Willis (37), najstarija kći holivudskih zvijezda Brucea Willisa (71) i Demi Moore (63), danas gradi vlastiti put kao glumica, pjevačica i majka, nastojeći se udaljiti od sjene slavnih roditelja i kroz godine javnosti pokazati svoju osobnu i profesionalnu transformaciju. Iza nje su različite uloge u filmovima i serijama te nastupi na Broadwayu, ali i brojne unutarnje promjene kroz koje je postupno izgradila jači identitet izvan etikete “nepo bebe”.

U posljednjim godinama Rumer je posebno posvećena obitelji, a najveći fokus u njezinu životu postala je briga za oca, kojem je dijagnosticirana frontotemporalna demencija. Otvoreno govori o zajedničkim trenucima s njim i često naglašava zahvalnost što ga i dalje može posjećivati i provoditi vrijeme s njim, ističući kako se cijela obitelj ujedinila oko njega i pruža mu podršku u borbi s bolešću.

23.6.2026.
5:59
Hot.hr
Profimedia
Bruce WillisRumer WillisDemi MooreTransformacija
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