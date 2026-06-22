Od Posavine preko Kvarnera do Dalmacije: Poklonili se partizanima, pogledajte ove slike

Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i među prvima u ovom dijelu Europe.

Državni blagdan, obilježen je u Splitu, Rijeci i Slavonskom Brodu. Povodom 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda u Spomen-parku Brezovica održana je središnja komemoracija.

Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik Prvom partizanskom odredu. Položili su ga predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani.

Prvi sisački partizanski odred osnovan je u šumi Brezovica u blizini sela Žabno kraj Siska, nakon njemačkog napada na SSSR. Osnovali su ga pripadnici Komunističke partije, a od prvih je dana izvodio diverzije, osobito na željeznici.

Predvodili su ga zapovjednik Vlado Janjić-Capo i komesar Marijan Cvetković, a njegov pripadnik bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko.

Njegovim utemeljenjem započela je intenzivna borba protiv fašizma i nacizma koja se širila cijelom Hrvatskom.

Obilježavanja u Splitu i Rijeci

Grad Split organizirao je službeni program komemoracije i proslave Dana antifašističke borbe. Predstavnici Grada, predvođeni gradonačelnikom Tomislavom Šutom, položili su vijence na Gradskom groblju Lovrinac, na Spomen-kosturnici pripadnicima NOB-a, na Groblju branitelja Domovinskog rata te na Spomen-obilježju Bošnjacima – muslimanima poginulima u Domovinskom ratu.

Vijenci su položeno i kod Spomenika političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima, koji se nalazi ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije. Središnji, svečani dio proslave za sve građane i posjetitelje Splita održat će se u večernjim satima na Trgu Gaje Bulata, u središtu grada.

Dan antifašističke borbe obilježila je i Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Rijeke. U ime Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke vijence je položio predsjednik udruge Vojko Obersnel, a u ime županijskog saveza njegov predsjednik Kristian Čarapić, javlja Novi list.

Nakon polaganja vijenaca okupljeni članovi udruga i saveza i drugi sudionici proslave uputili su se autobusima prema lokaciji Satničko na planini Tuhobić. Tamo je program nastavljen uz prigodne govore i podjelu besplatnog ručka, te nastupe zbora Praksa iz Pule i Ansambla Kalinka pri istoimenom Društvu ruskog govornog područja iz Međimurja.

Na lokaciji Satničko djelovao je tijekom Drugog svjetskog rata partizanski logor. Osnovan je u kolovozu 1941. odlukom općinskog komiteta Komunističke partije Sušak. Logor je služio kao skrovita baza za odmor, opskrbu, liječenje ranjenika i pripremu za vojne akcije.

Svečano i u Slavonskom Brodu

I u Slavonskom Brodu prigodno je obilježen Dan antifašističke borbe. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod Središnjeg križa i Spomen kosturnice na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu, javlja Slavonski-brod.hr. Okupljeni su odali počast svim poginulim borcima i stradalnicima, prisjećajući se njihove hrabrosti i žrtve u borbi protiv fašizma.

U ime Grada Slavonskog Broda obilježavanju su nazočili zamjenica gradonačelnika Marina Martić Puača te gradski vijećnik Damir Vinčazović, koji su polaganjem vijenaca odali počast onima koji su svojim djelovanjem pridonijeli očuvanju slobode i temeljnih ljudskih vrijednosti.