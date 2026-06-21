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OGROMNI NEUSPJESI /

Htjeli su savršene selfije, ali sve je krenulo po zlu: Pozadine skrivaju urnebesna iznenađenja

Htjeli su savršene selfije, ali sve je krenulo po zlu: Pozadine skrivaju urnebesna iznenađenja
Foto: Reddit
Svjetski dan selfija obilježava se svake godine 21. lipnja i posvećen je jednom od najprepoznatljivijih oblika suvremene digitalne komunikacije - selfiju. Ovaj neformalni “praznik” nastao je kako bi se proslavila kultura fotografiranja sebe, ali i utjecaj društvenih mreža na način na koji dijelimo trenutke iz svakodnevnog života. Iako se često doživljava kao zabavan trend, selfiji danas imaju i širu ulogu - od izražavanja osobnosti i kreativnosti do stvaranja digitalnog identiteta. Na ovaj dan korisnici diljem svijeta dijele svoje omiljene selfije, prisjećaju se posebnih trenutaka i sudjeluju u globalnoj online zajednici koja spaja milijune ljudi jednim klikom kamere.
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Povodom Svjetskog dana selfija, zavirili smo na Reddit i izdvojili 20 najsmješnijih fotografija koje savršeno prikazuju koliko ovaj globalni trend može biti nepredvidiv i zabavan.

Od pokušaja da se “slučajni prolaznik” predstavi kao nenamjerni selfie kadar, do situacija u kojima ih je odavao odraz u ogledalu u pozadini, pa sve do trenutaka kada je u kadar neočekivano upalo nešto potpuno bizarno.

Ono što ih sve povezuje jest spontanost i iskrenost trenutka koji se ne može isplanirati, a upravo zbog toga ovi prizori postaju još smješniji i bliži svima nama.

Bilo da je riječ o neuspjelim pokušajima savršene fotografije ili o kaotičnim scenama koje su se dogodile potpuno slučajno, rezultat je isti - smijeh zagarantiran.

U svakom slučaju, ovo su trenuci koji dokazuju da internet nikad ne razočara kada je u pitanju dobra doza zabave i nepredvidivih situacija.

21.6.2026.
20:00
Webcafe.hr
Reddit
SelfieSvjetski DanPozadinaKaos
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