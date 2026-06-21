Htjeli su savršene selfije, ali sve je krenulo po zlu: Pozadine skrivaju urnebesna iznenađenja

Povodom Svjetskog dana selfija, zavirili smo na Reddit i izdvojili 20 najsmješnijih fotografija koje savršeno prikazuju koliko ovaj globalni trend može biti nepredvidiv i zabavan.

Od pokušaja da se “slučajni prolaznik” predstavi kao nenamjerni selfie kadar, do situacija u kojima ih je odavao odraz u ogledalu u pozadini, pa sve do trenutaka kada je u kadar neočekivano upalo nešto potpuno bizarno.

Ono što ih sve povezuje jest spontanost i iskrenost trenutka koji se ne može isplanirati, a upravo zbog toga ovi prizori postaju još smješniji i bliži svima nama.

Bilo da je riječ o neuspjelim pokušajima savršene fotografije ili o kaotičnim scenama koje su se dogodile potpuno slučajno, rezultat je isti - smijeh zagarantiran.

U svakom slučaju, ovo su trenuci koji dokazuju da internet nikad ne razočara kada je u pitanju dobra doza zabave i nepredvidivih situacija.