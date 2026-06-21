Postapokaliptični prizori iz Zagreba: Simbol grada nestaje u oblacima prašine

Ni nedjelja nije spriječila nastavak radova na uklanjanju Vjesnikovog nebodera, koji se polako primiču kraju.

Već više od polovice kultne zgrade je nestalo, a na fotografijama je zabilježeno kako dijelovi nekadašnjeg simbola Zagreba nestaju u oblacima prašine.

Kao što je i uobičajeno, na terenu se nalazi i bager ruke duge 52 metra, koji takozvanom metodom grickanja uklanja katove.

Potpuno uklanjanje do sredine srpnja

Podsjetimo, radovi su početkom mjeseca privremeno stali, nakon što je došlo do kvara na bageru. Zbog toga je odgođeno i otvaranje Slavonske avenije i podvožnjaka.

Međutim, u međuvremenu je iz Nizozemske stigao zamjenski dio, stroj je popravljen u subotu 13. lipnja, a mehanička ruka odmah je krenula na zadatak. Podvožnjak je pak otvoren u utorak, nakon uklanjanja sjevernog dijela zgrade.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je početkom tjedna kako očekuje da bi neboder do polovice srpnja trebao biti potpuno uklonjen. Previđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan.

Naveo je kako očekuje da će planirani rokovi bit ispoštovani, da stroj neće zadesiti nova havarija te da se nada kako će se sve aktivnosti odvijati u skladu s planom.

Novinari su ga upitali i o budućnost lokacije na kojoj je bio Vjesnik, na što je ministar poručio da je država vlasnik 64 posto kompleksa te da je spremna otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.

"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", kazao je Bačić.