Čak četiri hrvatska grada među 22 najbolje europske destinacije za obiteljski odmor

Planiranje obiteljskog odmora u Europi može biti izazov, no iskustva onih koji su proputovali kontinent s djecom neprocjenjiv su izvor inspiracije.

Popularni i specijalizirani blog posvećen obiteljskim putovanjima s djecom familycantravel.com, temeljen na desetljeću osobnih iskustava, sastavio je listu najboljih europskih gradova za odmor s djecom, a na njoj su se visoko pozicionirala čak četiri hrvatska grada.

Ovo priznanje potvrđuje kako Hrvatska nudi savršen spoj povijesti, prirodnih ljepota i avantura prilagođenih svim generacijama, rame uz rame s kultnim europskim metropolama. Od drevnih zidina do skrivenih parkova, svaki od ovih gradova nudi jedinstvene doživljaje koji stvaraju trajne obiteljske uspomene.