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'UGODNO IZNENAĐENJE' /

Čak četiri hrvatska grada među 22 najbolje europske destinacije za obiteljski odmor

Čak četiri hrvatska grada među 22 najbolje europske destinacije za obiteljski odmor
Foto: Pixabay
Ova raznolika lista pokazuje kako Europa nudi bogatstvo nevjerojatnih gradova za obiteljsko putovanje. Bilo da vaša obitelj preferira muzeje i povijesne znamenitosti, avanture na otvorenom u parkovima i planinama, ili jednostavno upijanje kulture na prekrasnom gradskom trgu, sigurno ćete pronaći savršeno mjesto za svoj sljedeći odmor. Uspjeh čak četiri hrvatska grada dokaz je da naša obala i unutrašnjost imaju što ponuditi modernim obiteljima u potrazi za autentičnim i ispunjavajućim iskustvima.
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Planiranje obiteljskog odmora u Europi može biti izazov, no iskustva onih koji su proputovali kontinent s djecom neprocjenjiv su izvor inspiracije.

Popularni i specijalizirani blog posvećen obiteljskim putovanjima s djecom familycantravel.com, temeljen na desetljeću osobnih iskustava, sastavio je listu najboljih europskih gradova za odmor s djecom, a na njoj su se visoko pozicionirala čak četiri hrvatska grada.

Ovo priznanje potvrđuje kako Hrvatska nudi savršen spoj povijesti, prirodnih ljepota i avantura prilagođenih svim generacijama, rame uz rame s kultnim europskim metropolama. Od drevnih zidina do skrivenih parkova, svaki od ovih gradova nudi jedinstvene doživljaje koji stvaraju trajne obiteljske uspomene.

21.6.2026.
11:41
Antonela Ištvan
Pixabay
ObiteljPutovanjeEuropaSplitZagrebDubrovnikHvar
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