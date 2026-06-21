Žene diljem svijeta poludjele za ovim golmanom: Postao globalna senzacija preko noći

Dok su trenutačno oči sportske javnosti uprte prema Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, u stadione diljem Meksika, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država gdje gledamo uzbudljive utakmice, na društvenim mrežama odvija se jedna od najvećih priča koja spaja svijet šoubiza i sporta. Maduka Okoye (26.) golman je talijanskog Udinesea i nigerijske nogometne reprezentacije. I žene su jednostavno poludjele za njim. Internet je posljednjih dana pun njegovim videima, fotografijama, memovima...

Eksplozija na društvenim mrežama

Maduka Okoye je preko noći postao globalna senzacija. Iako Nigerija ne igra na Mudijalu, Maduka Okoye kao da igra. Možemo reći kako je zasjenio i SP. Nevjerojatno koliko ga je pun internet, društvene mreže jednostavno gore. Nigerijski portal Daily Post piše kako je Maduka Okoye odbio kćer milijardera.

Jedan kadar kamere tijekom prijateljske utakmice bio je dovoljan da Maduka Okoye postane globalni internetski fenomen. U svega nekoliko dana, 26-godišnjak iz njemačkog Düsseldorfa prešao je put od poznatog lica samo vjernim pratiteljima nigerijskog nogometa do svjetske zvijezde o kojoj se priča na svim kontinentima.

Njegov nagli uspon u stratosferu slave potaknuo je lavinu reakcija, prikupivši mu više od 700 tisuća novih pratitelja na društvenim mrežama. No, dok svijet raspravlja o njegovom izgledu, priča o Maduki Okoyeu mnogo je složenija, ispunjena profesionalnim kontroverzama i iznimno turbulentnim privatnim životom koji se često odvijao pred očima javnosti, piše Premium Times.

Sve je počelo 10. lipnja 2026. godine, tijekom prijateljske utakmice između Nigerije i Portugala. Iako je Nigerija izgubila rezultatom 2-1, pravi pobjednik večeri bio je upravo Okoye.

U trenucima prije početka susreta, tijekom predstavljanja momčadi, televizijska kamera zadržala se na njegovom licu nekoliko sekundi. Bio je to trenutak koji je zapalio internet. Ubrzo su društvene mreže, od TikToka i Instagrama do X-a, bile preplavljene isječcima i fotografijama visokog vratara. Korisnici iz Brazila, Sjedinjenih Država, Portugala i ostatka svijeta masovno su dijelili njegov sadržaj, diveći se njegovom markantnom izgledu, istetoviranom tijelu i visini od impresivnih 197 centimetara.

'Žena mi je na ovoj aplikaciji'

Reakcije su bile trenutne i eksplozivne. Jedna objava na platformi X, koja je istaknula njegovu iznenadnu slavu, prikupila je milijune pregleda i desničarskih tisuća interakcija u samo jednom danu. Komentari su bili jednako duhoviti koliko i puni divljenja.

"Molim te, obriši ovo, žena mi je na ovoj aplikaciji", napisao je jedan korisnik u šali, dok je drugi dodao:

"Ne dajte da žene iz Južne Afrike vide ovo."

Za vjerne navijače nigerijske reprezentacije, poznate kao "Super Eagles", ovo nije bila novost.

"Maduka Okoye svaki put postane viralan kad se pojave njegove nove snimke", potvrdio je jedan od njih. Fenomen je postao toliko raširen da su ga prenijeli i međunarodni mediji, upoznajući Okoyea s publikom koja možda nikada prije nije gledala utakmicu nigerijske reprezentacije.

U intervjuu koji je nedavno dao za Ahlan Dubai tijekom odmora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Okoye je priznao da ga je razmjer pažnje potpuno iznenadio. "Iskreno, mislim da nisam bio spreman za ovo jer je bilo prilično veliko", rekao je. Iako je i ranije doživljavao trenutke viralnosti, ništa se nije moglo usporediti s onim što se dogodilo nakon utakmice s Portugalom. "S vremena na vrijeme imao sam neke viralne trenutke, ali ne ovako snažne." Unatoč iznenadnoj slavi, izrazio je zahvalnost svima koji su ga podržali. "Cijenim to. Zahvalan sam i cijenim podršku iz cijelog svijeta."

Karijera obilježena usponima i skandalima

Iako je trenutno u fokusu zbog svog izgleda, Maduka Okoye je prije svega profesionalni sportaš s respektabilnom karijerom. Rođen u Düsseldorfu, od oca Nigerijca iz naroda Igbo i majke njemačko-francuskog podrijetla, svoju je nogometnu vještinu brusio u omladinskim pogonima njemačkih velikana poput Bayera iz Leverkusena i Fortune Düsseldorf. Profesionalni put vodio ga je od druge momčadi Fortune preko nizozemske Eredivisie, gdje je u dresu Sparte iz Rotterdama proglašen igračem sezone 2020/21, zadržavši mrežu čistom u deset od 28 utakmica.

Njegov talent prepoznao je i engleski Watford, no pravi iskorak napravio je prelaskom u talijansku Serie A, gdje od kolovoza 2023. godine brani boje Udinesea. No, upravo je u Italiji njegova karijera naišla na ozbiljnu prepreku. U ožujku 2024., nakon utakmice protiv Lazija, Okoye se našao pod istragom tužiteljstva u Udinama zbog sumnjivih kladioničarskih uplata. Kladioničarska kuća Sisal prijavila je neuobičajene aktivnosti vezane uz žuti karton koji je dobio zbog odugovlačenja s igrom u 64. minuti, dok je njegova momčad vodila 2-1.

Suočen s mogućom četverogodišnjom zabranom zbog sportske prijevare, Okoye je proživljavao najteže trenutke u karijeri. Nakon višetjedne istrage, oslobođen je optužbi za namještanje utakmice jer nije bilo konkretnih dokaza koji bi ga povezivali sa skandalom. Ipak, Talijanski nogometni savez ga je u srpnju 2025. suspendirao na dva mjeseca zbog kršenja "standarda poštenja". Nakon odslužene suspenzije, vratio se u nigerijsku reprezentaciju u studenom 2025., spreman nastaviti tamo gdje je stao.

Privatni život kao javna drama

Koliko god mu je karijera bila turbulentna, njegov privatni život često je bio još dramatičniji, a velik dio odvijao se javno, na društvenim mrežama. Okoye je godinama u vezi s 31-godišnjom nizozemskom manekenkom i influencericom Jeliciom Westhoff, s kojom ima sina. Njihova veza, koja traje više od šest godina, bila je obilježena javnim prekidima i pomirenjima.

U rujnu 2024. godine, Westhoff je na Instagramu objavila da prekida vezu, optuživši Okoyea za nedostatak poštovanja prema njihovoj obitelji. Samo nekoliko sati kasnije, objave je izbrisala i uputila javnu ispriku, potvrdivši da su se pomirili.

"Drago mi je što smo Maduka i ja riješili naše nesuglasice i sada se radujemo što ćemo biti sretna obitelj kakva jesmo", napisala je tada. No, mir nije dugo trajao. Nekoliko mjeseci kasnije, ponovno ga je javno kritizirala, tvrdeći da su ona i njihov sin bili izbačeni iz zajedničkog doma. Ovu tvrdnju prenijeli su talijanski mediji, da bi je Jelicia nekoliko sati kasnije umanjila.

Kontroverze i skandali

Situacija je eskalirala u prosincu 2024., kada je Westhoff objavila grafičke fotografije ozljeda, optužujući Okoyea za fizičko zlostavljanje. Teške optužbe izazvale su burnu raspravu na internetu, no nikada nisu dobile sudski epilog.

Okoye nikada nije javno odgovorio na te tvrdnje, a objave su kasnije izbrisane. Ubrzo nakon toga, Jelicia je podijelila idiličan video na kojem obitelj zajedno uživa u bazenu.

Zbog svega toga, protiv nigerijskog vratara nikada nije donesena nikakva pravna odluka u vezi s ovim optužbama. Usred njihove turbulentne veze, Maduka Okoye povezivan je s brojnim poznatim ženama, uključujući kubansko-američku senzaciju Malu Trevejo, brazilsku influencericu Virginiu Fonseca i njemački model s platforme OnlyFans, Katharinu Ameliu.

Dok su društvene mreže i dalje fascinirane njegovim izgledom, karijera Maduke Okoyea ostaje temelj njegovog rastućeg profila. Kao jedan od najprepoznatljivijih igrača Nigerije i istaknuta figura u momčadi "Super Eagles", on je dokaz da se iza viralne slave i savršenog lica često krije priča o otpornosti, kontroverzama i složenosti ljudskog iskustva, kako na terenu, tako i izvan njega.