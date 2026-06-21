Izvanredno stanje na ulicama: Vojska razbija blokade diljem zemlje! 'Ovo je pokušaj državnog udara'

Policija i vojska počele su s uklanjanjem cestovnih blokada koje više od šest tjedana paraliziraju Boliviju, nekoliko sati nakon što je u subotu na snagu stupilo izvanredno stanje koje je proglasio predsjednik Rodrigo Paz poručivši da Bolivijci 'više ne mogu biti taoci' blokada.

Izvanredne mjere, koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci u Boliviji da pomaže policiji i uklanjaju cestovne blokade koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke kritični prema bolivijskoj vladi.

Mjere su uvedene nakon što je u petak navečer potpisan sporazum s glavnom sindikalnom središnjicom u zemlji, Bolivijskom radničkom središnjicom (COB), koja je najavila prekid mjera pritiska. Druge organizacije, međutim, najavile su nastavak prosvjeda.

Paz je, ubrzo nakon potpisivanja sporazuma, objavio da je proglasio izvanredno stanje 'nakon što su iscrpljeni svi putovi dijaloga, postignuti dogovori s onima čiji su zahtjevi bili legitimni i identificirani oni koji su koristili nasilje kako bi pokušali destabilizirati Boliviju'.

Nema otpora

Početkom svibnja COB je pokrenuo prosvjedni pokret protiv gospodarske krize, najteže u zemlji u više od 40 godina. Pokretu su se postupno pridružili seljaci te radnici u tvornicama i rudnicima, odbacujući reforme predsjednika desnog centra, koji je došao na vlast u studenome nakon 20 godina socijalističkih vlada.

U El Altu, blizu La Paza, konvoj policijskih vozila, kojem su se pridružila vojna oklopna vozila, uklanjao je blokade s cesta uz pomoć građevinskih strojeva.

Ministar obrane Ernesto Justiniano rekao je da je riječ o uklanjanju 'fantomskih blokada', sastavljenih od gomila zemlje i kamenja. 'Nije bilo nikakvog otpora', ustvrdio je.

Dok su snage reda prolazile, neki su stanovnici pljeskali, izvijestio je AFP, dok su drugi najavili nastavak prosvjeda.

Cestovne blokade izazvale su nestašice hrane, lijekova i goriva, osobito u La Pazu, sjedištu vlade. Njihov broj pao je u subotu navečer na 34, nakon što ih je na vrhuncu krize bilo više od stotinu.

Narkoterorizam provodi državni udar

Paz je upozorio da će se oni koji nastave blokade ili posegnu za nasiljem suočiti s 'punom strogošću zakona'. Izvanredno stanje opravdao je tvrdnjom o 'pokušaju državnog udara koji provodi narkoterorizam'.

Vlada optužuje Moralesa, za kojim je raspisana tjeralica u slučaju navodne trgovine maloljetnicom, što on odbacuje, da je poticao prosvjede. Morales, domorodački čelnik i bivši uzgajivač koke, već je dvije godine u Chapareu, gdje ga štite pristaše.

Upitan o mogućoj intervenciji snaga reda u Chapareu, ministar unutarnjih poslova Marco Antonio Oviedo rekao je: 'Ako budemo morali ući, ući ćemo.'