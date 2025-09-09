U ovoj zemlji vlada velik interes za hrvatsko državljanstvo: 'Imamo oko 150 kandidata na listi čekanja'

U Boliviji je 55 stanovnika dobilo hrvatsko državljanstvo u kolovozu, a na listi čekanja je još 150 kandidata, rekao je Hini hrvatski počasni konzul u toj južnoameričkoj zemlji Robert Jakubek.

On je u gradovima La Paz, Cochabamba i Santa Cruz uručio rješenja o državljanstvu od 13. do 19. kolovoza tijekom svečane ceremonije.

"Interes je velik. No, ograničenje u odobravanju državljanstva je broj konzularnih dana u Boliviji koji nam se godišnje odobri. Imamo oko 150 kandidata na listi čekanja“, rekao je.

Hrvatska vlada se nada da će se potomci Hrvata u Južnoj Americi odlučiti na život i rad u Hrvatskoj gdje nedostaje radne snage. Hrvatsko državljanstvo i putovnica također omogućuju putovanja, zapošljavanje i život u drugim članicama Europske unije.

U Boliviji živi 5.000 Hrvata

Boliviju, Ekvador i Peru pokriva hrvatsko veleposlanstvo iz glavnog čileanskog grada Santiago de Chilea. I u tim zemljama je izražen interes za dobivanjem hrvatskog državljanstva. Konzularni dani u peruanskom gradu Limi održat će se od 22. do 24. listopada.

"Novi hrvatski državljani položili su prisegu da će poštivati hrvatski ustav i zakone", rekla je Patricia Avila Kuljiš, predstavnica hrvatske zajednice u glavnom bolivijskom gradu La Paz.

"Taj čin polaganja prisege na hrvatskom jeziku i dodjeljivanja državljanstva predstavlja duboku vezu s domovinom predaka“, dodala je za Glas Hrvatske.

U Boliviji živi oko 5.000 Hrvata i njihovih potomaka, podatak je Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Prvi doseljenici došli su krajem 19. stoljeća iz Dalmacije i Hrvatskog primorja.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati ga se odriču, a stranci žele. Demograf pojasnio kretanja hrvatskog državljanstva