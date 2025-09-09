Dok testira rakete, nuklearne sile bore za njegovu naklonost: Svijet strepi od saveza na Istoku

Kim Jong Un u ponedjeljak je nazočio testiranju novog sjevernokorejskog raketnog motora snažnog potiska, događaju koji otvara put Pjongjangu za testiranje najnovije interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Hwasong-20. Državni mediji prošlog su tjedna objavili da će je pokretati upravo ovaj motor, navodi CNN.

Testiranje dolazi manje od tjedan dana nakon što je Kim otputovao u Peking na veliku vojnu paradu, gdje je dijelio pozornicu s kineskim čelnikom Xi Jinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Prema ocjenama analitičara, posjet Pekingu vjerojatno ga je dodatno ohrabrio da još snažnije nastavi svoj nuklearni program. Kim je, stojeći uz svog dugogodišnjeg pokrovitelja Kinu i novog vojnog saveznika Rusiju, pokazao političko samopouzdanje.

Deveti i posljednji test

Prema izvještaju državne Korejske centralne novinske agencije (KCNA), testiranje u ponedjeljak bilo je deveto i posljednje za novi motor, koji koristi čvrsto gorivo i izrađen je od kompozitnih materijala na bazi karbonskih vlakana.

Stručnjaci naglašavaju kako su rakete na čvrsto gorivo stabilnije i lakše se premještaju kako bi izbjegle otkrivanje prije lansiranja. Pokretanje se može izvršiti u svega nekoliko minuta – za razliku od raketa na tekuće gorivo kojima su potrebni sati pripreme, što protivnicima ostavlja dovoljno vremena da ih otkriju i neutraliziraju.

KCNA je objavila da uspješan test motora „najavljuje značajnu promjenu u širenju i jačanju nuklearnih strateških snaga” Sjeverne Koreje.

Kim je prošlog tjedna, prije puta u Peking, posjetio tvornicu u kojoj se proizvodi motor. Tadašnji izvještaj KCNA-e naveo je kako je razgovarao o planovima za „serijsku proizvodnju” novog motora.

Motor će se koristiti na ICBM-u Hwasong-19 – koji je uspješno testiran prošlog listopada i pokazao domet dovoljan da pogodi ciljeve bilo gdje u Sjedinjenim Državama, te na „novoj generaciji” Hwasong-20, koja još nije testirana u letu.

S Kinom ili Rusijom?

Činjenica da je testiranje održano manje od tjedan dana nakon Kimovog susreta s kineskim predsjednikom Xijem smatra se posebno značajnom. Tijekom njihovog prvog summita nakon šest godina, Xi i Kim obećali su produbiti stratešku koordinaciju i potvrdili da njihova predanost bilateralnom prijateljstvu neće oslabjeti.

Po prvi put u povijesti susreta između Xija i Kima, denuklearizacija Korejskog poluotoka nije spomenuta u službenim kineskim izvještajima – što predstavlja iznenađujući odmak od njihovih pet prethodnih sastanaka.

Izostanak tog pojma izazvao je zabrinutost da Kina tiho odustaje od svoje dugogodišnje politike nuklearno slobodnog poluotoka i prešutno prihvaća nuklearni status Sjeverne Koreje.

Kimov ilegalni nuklearni program učinio je Sjevernu Koreju najteže sankcioniranom državom na svijetu. Međutim, posljednjih godina Rusija, a donekle i Kina, postale su manje otvoreno kritične prema tom programu, kako su rasle napetosti sa Zapadom. Putin se približio Pjongjangu jer koristi Sjevernu Koreju za vojnu opremu, uključujući rakete, ali i vojnike za rat u Ukrajini.

Prošle godine Kim je potpisao pakt o međusobnoj obrani s Putinom. Dvije zemlje obvezale su se koristiti sva raspoloživa sredstva za trenutačnu vojnu pomoć u slučaju da druga bude napadnuta.

Stručnjaci ocjenjuju da kinesko prividno prihvaćanje nuklearnog statusa Sjeverne Koreje može biti reakcija na sve snažnije Putin-Kim odnose. „Peking je očito zabrinut zbog gubitka utjecaja u Pjongjangu dok Sjeverna Koreja produbljuje veze s Rusijom”, izjavila je Shuxian Luo, docentica azijskih studija na Sveučilištu Hawaii, Mānoa.

„Ovaj sastanak izgleda kao kineski pokušaj da se ponovno potvrdi kao glavni pokrovitelj Sjeverne Koreje, što zauzvrat može ojačati Pekinšku pregovaračku poziciju u odnosima s Washingtonom.” Vijest o testiranju raketnog motora objavljena je uoči 77. Dana osnutka Demokratske Narodne Republike Koreje, obljetnice oko koje je Pjongjang i ranije provodio testiranja oružja.

