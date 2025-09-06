Kamikaze se dižu u zrak za Vladimira Putina: Poruka je jasna - 'To možeš biti ti'

Stravične scene samoubilačkih napada sjevernokorejskih vojnika, među njima i snimka vojnika koji se raznio za Rusiju, otkrivene su u propagandnom filmu koji je rasplakao tiranskog vođu, piše The Sun.

Putinovo nemilosrdno krvoproliće u Ukrajini ne prestaje, a Kim Jong-un i dalje šalje svoje ljude u klaonicu kako bi pomogao svom krvavom savezniku.

Djeca gledala snimke specijalaca koji se raznose

Šokantne snimke prikazuju borca koji utrčava u bunker prije nego što se začula eksplozija, a ulaz prekrio dim. Zaslon se zatim obojio u crveno i utonuo u crnilo. Glas iz pozadine jezivo komentira prizor opisujući ga kao “duh samopožrtvovnosti”, navodno jedinstven za sjevernokorejsku vojsku.

Riječ je o jednom od više samoubilačkih napada prikazanih u filmu, koji je prošlog mjeseca premijerno prikazan pred uplakanim Kimom. U publici su, uz visoke dužnosnike, sjedila i djeca.

“Djeca su gledala snimke specijalaca koji se raznose. Vjerojatno su to vidjeli i na televiziji. Poruka je jasna – 'to možeš biti ti', a iz sjevernokorejske perspektive to se predstavlja kao časna dužnost”, rekao je Michael Madden, stručnjak za Sjevernu Koreju.

'Neka moja velika domovina prosperira'

Film donosi priče o vojnicima koji su, teško ranjeni, granatama raznosili sebe i neprijatelje, o zapovjedniku koji je na vlastiti položaj pozvao artiljerijsku vatru te o dvojici mladića od 19 i 20 godina koji su se zajedno raznijeli.

Tragična sudbina zadesila je devetnaestogodišnjeg Woo Wi-Hyuka i dvadesetogodišnjeg Yoon Jeong-hyeoka – okruženi neprijateljem, dvojica mladića zagrlila su se prije nego što su se "herojski" raznijela ručnom bombom.

Zapovjednik voda, Cho Cheol-won, prema tvrdnjama iz filma pozvao je artiljerijsku vatru na vlastiti položaj nakon što je ostao bez streljiva za odbijanje novih napada. Njegove posljednje riječi bile su: "Neka moja velika domovina prosperira."

North Korean soldier blows himself up to avoid being captured by Ukrainian special forces.



Archive video from January 2025 (no gore). pic.twitter.com/uELwv2nzYY — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) June 2, 2025

Jedan kadar prikazuje i vojnika koji spava s granatom u ruci, pritisnutom uz glavu, spreman da je aktivira u slučaju noćnog upada neprijatelja. Drugi su korišteni kao živi štitovi.

Smrt u ratu je požrtvovna i časna

Prema Maddenovim riječima, cilj filma je slaviti “hrabrost i žrtvu” vojske, s naglaskom na mlade koji daju živote po naredbi Partije. Time se, kaže, istodobno indoktrinira djecu i daje roditeljima poruka da je smrt njihove djece u ratu požrtvovna i časna.

Kim Jong-un, dodaje, nema problema s time što šalje mlade vojnike u smrt za tuđi rat.

Južna Koreja procjenjuje da je dosad poginulo oko 2.000 Sjevernokorejaca boreći se za Rusiju, dok ih je ukupno poslano najmanje 15.000, uz isporuke dugometnih projektila i oružja.

Pomaganje Rusiji je bratska dužnost

Putin je ovog tjedna u Kini zahvalio Kimu na “hrabrosti” njegovih trupa u borbama u Ukrajini, osobito u ponovnom zauzimanju Kurske oblasti.

“Vaši vojnici borili su se hrabro i herojski. Nikada nećemo zaboraviti njihove žrtve, kao ni patnje obitelji vaših vojnika”, poručio je Putin, a Kim mu je uzvratio:

"Ako postoji bilo kakav način da pomognemo Rusiji, to ćemo učiniti kao bratsku dužnost."

