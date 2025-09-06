Brutalna snimka pakla na benzinskoj: Muškarac od točilice napravio oružje i zapalio radnika

Pijani muškarac (34) u četvrtak navečer zapalio je benzinsku postaju u rumunjskom Fagetu i jednog zaposlenika napao zapaljenim gorivom.

Jezive trenutke zabilježile su nadzorne kamere. Vidi se kako 34-godišnjak dolazi do postaje, aktivira pištolj za točenje goriva na jednoj pumpi i upaljačem pali gorivo, javlja Libertatea.

Nekoliko sekundi kasnije izbija požar, a jedan zaposlenik aparatom za gašenje pokušava ugasiti vatru koja se širila oko njih.

'Točilicu' pretvorio u oružje

Tada je izbio kraći okršaj u kojem je radnik aparatom pokušao zaustaviti buktinju, dok je 34-godišnjak "točilicu" koristio kao oružje, njome mlatio po zraku i tako širio vatru, ali i napao zaposlenika koji je zadobio opekline po rukama i stopalima.

IMAGINI ȘOCANTE Un bărbat a incendiat o pompă de alimentare a unei benzinării din Făget, Timiș https://t.co/nBadmV6Uf4 pic.twitter.com/SPcydGwQ9s — TVR Info (@StirileTVR) September 6, 2025

Muškarac je ubrzo odustao od suludog napada, bacio pištolj za gorivo na tlo i dao se u bijeg. Otrčao je do obližnje zgrade, provalio vrata, popeo se na treći kat i prijetio da će skočiti. Policija je pristigla na lice mjesta te su ga uspjeli nagovoriti da se preda. Stavili su mu lisice na ruke i odveli u prostorije policijske uprave.

Protiv njega su podnijeli kaznenu prijavu zbog podmetanja požara, napada i remećenja javnog reda i mira, a određen mu je i pritvor u trajanju od 30 dana. Požar su aparatima uspjeli svladati radnici na benzinskoj.

