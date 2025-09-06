Hrvat (25) noževima napao dvojicu pa krenuo na policajce: Pucali u njega!

Njemačka policija jučer je u Sassenbergu (pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija) teško ranila 25-godišnjeg Hrvata koji je s dva noža krenuo prema policajcima, piše Bild.

Policija je intervenirala nakon što je 39-godišnji muškarac prijavio da je došlo do sukoba s Hrvatom. Radilo se o susjedskom sporu koji je eskalirao oko 14.30 sati. Prema informacijama, 25-godišnjak je već tada izvukao dva noža kojima je kasnije prijetio policajcima.

Ozlijedio dvojicu

Noževima je lakše ozlijedio 39-godišnjaka i još jednog susjeda (50), a potom je pobjegao. Ubrzo nakon toga policija ga je pronašla u blizini, gdje je situacija eskalirala i završila pucnjavom.

Prema navodima, mladić se oglušio na višekratna upozorenja da stane. Jedan od policajaca tada je pucao i pogodio ga u gornji dio tijela. Teško je ozlijeđen, ali mu život nije u opasnosti. Odvezen je u bolnicu te će mu biti određen pritvor.

POGLEDAJTE VIDEO: Horor u centru Praga! Pucnjava na sveučilištu: 15 mrtvih, najmanje 24 ozlijeđenih