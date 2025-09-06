Nakon razornog potresa u kojem je poginulo preko 2000 ljudi zemlja se opet dobro zatresla

Zemlja se ponovno snažno tresla u Afganistanu u petak navečer, nekoliko dana nakon razornog potresa na istoku zemlje.

Prema Američkom geološkom zavodu (USGS), potres je bio magnitude 5,2 i dogodio se u istočnoj pokrajini Kunar na dubini od 10 kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Kabulu, rekao je jedan stanovnik glavnog grada za dpa. Zasad nema izvješća o žrtvama ili šteti.

Istok Afganistana posljednjih je dana više puta pogođen jakim potresima. Neposredno prije ponoći u nedjelju dogodio se početni potres magnitude 6 na dubini od osam kilometara. Nakon toga uslijedili su brojni naknadni potresi i još jedan snažan potres u četvrtak navečer.

Poginulo preko 2000 ljudi

Vladajući talibani i afganistanski Crveni polumjesec izvijestili su o oko 2200 mrtvih i više od 3600 ozlijeđenih.

Spasilačke operacije još su uvijek u tijeku. Mnoga pogođena područja teško su dostupna, prema humanitarnim organizacijama, što komplicira hitnu pomoć i oporavak žrtava. Organizacija Human Rights Watch također je istaknula da opsežna ograničenja za žene pod vladajućim talibanima otežavaju hitnu pomoć.

„Talibani su nametnuli pravila koja otežavaju humanitarnim radnicima da pomognu u akcijama spašavanja. Talibanske vlasti trebale bi osigurati da su žene uključene u sve radove na pomoći“, navodi se u izjavi Human Rights Watcha na X-u.

