Novi niz jakih potresa u Afganistanu! Broj mrtvih premašio dvije tisuće, strahuje se od dodatne opasnosti
Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života
Potres magnitude 5,4 po Richteru pogodio je u petak jugoistočni Afganistan, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
Potres se dogodio na dubini od 10 km, priopćio je GFZ.
Sudeći po podacima Europskog-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), više jačih potresa magnitude od 4.7 do 5.3 stupnja po Richteru pogodio je Afganistan u samo sat vremena.
Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana, nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje.
Nekoliko desetaka tisuća ljudi ostalo je bez doma.
Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju.
Humanitarne organizacije upozoravaju na dodatnu opasnost za stanovništvo zbog nestašice osnovnih potrepština poput hrane, skloništa i lijekova.
