TLO NE MIRUJE /

Novi niz jakih potresa u Afganistanu! Broj mrtvih premašio dvije tisuće, strahuje se od dodatne opasnosti

Novi niz jakih potresa u Afganistanu! Broj mrtvih premašio dvije tisuće, strahuje se od dodatne opasnosti
Foto: Emsc

Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života

5.9.2025.
6:21
HinaDunja Stanković
Emsc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Potres magnitude 5,4 po Richteru pogodio je u petak jugoistočni Afganistan, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Potres se dogodio na dubini od 10 km, priopćio je GFZ.

Sudeći po podacima Europskog-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), više jačih potresa magnitude od 4.7  do 5.3 stupnja po Richteru pogodio je Afganistan u samo sat vremena. 

Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana, nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje.

Nekoliko desetaka tisuća ljudi ostalo je bez doma. 

Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju. 

Humanitarne organizacije upozoravaju na dodatnu opasnost za stanovništvo zbog nestašice osnovnih potrepština poput hrane, skloništa i lijekova.

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se najjačih potresa i cunamija, hrvatski Japanac: 'Mnogi se još nisu oporavili od tog dana'

PotresAfganistanAzija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TLO NE MIRUJE /
Novi niz jakih potresa u Afganistanu! Broj mrtvih premašio dvije tisuće, strahuje se od dodatne opasnosti