Novi niz jakih potresa u Afganistanu! Broj mrtvih premašio dvije tisuće, strahuje se od dodatne opasnosti

Potres magnitude 5,4 po Richteru pogodio je u petak jugoistočni Afganistan, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Potres se dogodio na dubini od 10 km, priopćio je GFZ.

Sudeći po podacima Europskog-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), više jačih potresa magnitude od 4.7 do 5.3 stupnja po Richteru pogodio je Afganistan u samo sat vremena.

Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana, nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje.

Nekoliko desetaka tisuća ljudi ostalo je bez doma.

Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju.

Humanitarne organizacije upozoravaju na dodatnu opasnost za stanovništvo zbog nestašice osnovnih potrepština poput hrane, skloništa i lijekova.

