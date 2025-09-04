Macron potvrdio da je 26 država spremno poslati trupe u Ukrajinu: Hrvatska nije među njima?

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama kao dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon samita država saveznica Kijeva.

Hrvatska nije među tih 26 zemalja jer je na svim sastancima "koalicije voljnih", pa i na današnjem u Parizu, ostala na stavu da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu, što je stav na kojemu su, inače, još i Italija, Poljska i nekoliko drugih zemalja što se pojavljuju u "koaliciji voljnih", javlja Večernji list.

"Kao oblik jačanja mira, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, moru ili u zraku", rekao je Macron novinarima, stojeći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Elizejskoj palači u Parizu.

Francuska i Velika Britanija među zemljama koje šalju turpe

Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje trupe, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Macron je rekao da su on, kolege europski čelnici i ukrajinski predsjednik održali poziv s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon njihovog samita i da će američki doprinos planiranim jamstvima biti finaliziran u nadolazećim danima.

Tijekom poziva s čelnicima „koalicije voljnih“, Trump je rekao da Europa mora prestati kupovati rusku naftu koja, kako kaže, pomaže Moskvi u financiranju rata protiv Ukrajine, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

"Predsjednik je također naglasio da europski čelnici moraju izvršiti ekonomski pritisak na Kinu zbog financiranja ruskih ratnih pothvata“, rekao je dužnosnik.

Posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff sastao se s visokim francuskim, britanskim, njemačkim, talijanskim i ukrajinskim diplomatima uoči samita, a onda i nakratko prisustvovao otvaranju.

Trump optužio Putina za zavjeru

Nakon što je prošli mjesec prostro crveni tepih pred ruskim predsjednikom na Aljasci, Donald Trump u srijedu je optužio Putina za zavjeru s Kinom i Sjevernom Korejom nakon što su čelnici triju zemalja u Pekingu priredili demonstraciju jedinstva na raskošnoj komemoraciji završetka Drugog svjetskog rata.

Putin je u srijedu rekao Kijevu da postoji mogućnost okončanja rata u Ukrajini pregovorima „ako prevlada zdrav razum“ što je opcija koju, kako kaže, preferira.

Ruski je predsjednik također isključio raspoređivanje trupa iz zemalja NATO-a u Ukrajini kao dio mirovnog sporazuma. No glavni tajnik NATO-a Mark Rutte odbacio je njegove prigovore.

"Zašto nas zanima što Rusija misli o trupama u Ukrajini? To je suverena zemlja“, rekao je na konferenciji u Pragu prije pridruživanja pariškom samitu putem video veze.

"Rusija s ovim nema nikakve veze. Mislim da stvarno moramo prestati Putina prikazivati ​​kao vrlo moćnog", rekao je.

Ursula: Postoji odlučnost ukrajinske snage učiniti neprobojnima za agresore

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u četvrtak nakon sastanka tzv. 'koalicije voljnih' da postoji odlučnost ukrajinske vojne snage učiniti toliko jakima da postanu “čelični dikobraz neprobavljiv za sadašnje i buduće agresore”.

“Moramo Ukrajinu pretvoriti u čeličnog dikobraza, neprobavljivog za sadašnje i buduće agresore. To znači stalne oružane snage koje su snažne, dobro opremljene i moderne”,. izjavila je von der Leyen, dodajući da je današnji sastanak donio konkretne rezultate.

Ona je kazala da je 26 država na sastanku 'koalicije voljnih' izrazilo spremnost rasporediti svoje snage u Ukrajini u slučaju prekida vatre.

Glavna tema sastanka održanog u Parizu, na kojem je veći dio sudionika sudjelovao video-vezom, bila su sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Von der Leyen je rekla da su prva i najjača linija sigurnosnih snaga snažne ukrajinske oružane snage.

Drugi sloj sigurnosnih jamstava su snage za uvjeravanje, uključujući podršku SAD-a, rekla je predsjednica Komisije.

“Danas se 26 zemalja obvezalo na takve snage za uvjeravanje, u kontekstu prekida vatre ili mirovnog sporazuma, 26 zemalja spremno je rasporediti snage na kopnu, u zraku ili na moru”, rekla je von der Leyen, ne navodeći o kojim je zemljama riječ.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Koalicija voljnih' dogovorila snage uvjeravanja: Je li Hrvatska s njima?