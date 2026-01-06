Novi bolan poraz za West Ham: Znači li ovo povratak Slavena Bilića?

U prvom susretu 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Nottingham Forest je na gostovanju pobijedio West Ham sa 2-1 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Bio je to derbi začelja, sudar susjeda na ljestvici. West Ham je dočekao utakmicu u zoni ispadanja na 18. mjestu sa četiri boda manje od Foresta koji je stepenicu više.

Pobjeda bi "čekičare" približila zoni spasa na samo bod zaostatka, no Forest je nakon preokreta upisao pobjedu i sada ima sedam bodova prednosti.

Počelo je sjajno za londonski sastav nakon što je Murillo u 13. minuti zatresao vlastitu mrežu. Domaćin je u 51. minuti još jednom zatresao suparničku mrežu. No, radost domaćih navijača kratko je trajala. Pogodak Crysencia Summervillea je poništen zbog zaleđa Tatyja Castel​lanosa.

Samo četiri minute kasnije Forest je izjednačio golom Nicolasa Domingueza. Do preokreta je došlo u 89. minuti kada je Morgan Gibbs-White realizirao jedanaesterac za goste. Prekršaj je skrivio vratar Alphonse Areola udarivši rukom upravo Gibbs-Whitea u pokušaju boksanja lopte.

West Ham je ovim porazom produžio seriju bez slavlja na čak deset kola što je dodatno uzdrmalo poziciju menadžera Nuna Espirita Santa.

Portugalac je preuzeo West Ham koncem rujna prošle godine nakon što je Graham Potter dobio otkaz. Espirito Santo je u sezonu ušao upravo na klupi Nottingham Foresta, no početkom rujna je dobio otkaz. Portugalcu bi se vrlo lako moglo dobiti da i u drugom klubu ove sezone dobije "cipelu".

Srijeda donosi osam susreta, a kolo u četvrtak derbijem zatvaraju Arsenal i Liverpool.

Arsenal vodi sa 48 bodova, šest više od Manchester Cityja i Aston Ville. Liverpool je četvrti sa 34 boda.

REZULTATI:

West Ham - Nottingham Forest 1-2 (Murillo 13-ag/Dominguez ⁠55, Gibbs-White 89-11m)

U srijedu:

Bournemouth - Tottenham

Brentford - Sunderland

Crystal Palace - Aston Villa

Everton - Wolverhampton

Fulham - Chelsea

Manchester City - Brighton & Hove Albion

Burnley - Manchester United

Newcastle United - Leeds ​United

U četvrtak:

Arsenal - Liverpool

