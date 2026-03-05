Prekinut promet na autocesti A6 zbog nesreće, ima ozlijeđenih

Zbog prometne nesreće oko 15.30 sati na autocesti A6 prekinut je promet između čvorova Bosiljevo II i Vrbovsko u smjeru Rijeke.

Zbog toga se stvorila gužva te je trenutačno kolona vozila duga tri kilometra.

Burin piše da navodno ima ozlijeđenih, i da je u nesreći sudjelovalo jedno vozilo.

Dežurne službe su na mjestu nesreće.

Uskoro opširnije...

