Ministar ide na drastične mjere: Ukida 'popust' i povećava maksimalne novčane kazne

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je u četvrtak paket zakonskih izmjena kojim se, osim modernizacije sustava, planira ukidanje mogućnosti plaćanja dvije trećine kazne izrečene u sudskoj presudi te uvođenje obveznog tonskog snimanja glavnih rasprava od srpnja 2027.

Izmjene Prekršajnog zakona su odgovor na analize koje pokazuju učestalo sudsko ublažavanje kazni. Uz ukidanje spomenutog "popusta", redefinira se kaznena politika povećanjem maksimuma novčanih kazni za određene institute, čime se želi osigurati stroža i učinkovitija penalizacija prekršaja, poručio je ministar.

Maksimalne propisane kazne trebale bi se po prijedlogu izmjena zakona povisiti na tisuću eura po obveznom prekršajnom nalogu te na 380 eura za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja što po postojećem zakonu iznosi 265,45 eura. Također prag kazni za koje se može izreći pisano ili usmeno upozorenje povećava se sa 132,72 na 300 eura.

'Ukidamo mogućnost ublažavanja kazni'

"Sudovi u praksi ublaže kaznu u 80 posto slučajeva, a na ovaj način se ukida ta mogućnost. Ono što se događa je da dobijete prekršajni nalog, uložite prigovor i sud vam tu kaznu umanji, što u konačnici dovodi u pitanje i postupanje policije. Na ovaj način želimo smanjiti broj prekršajnih predmeta koji dolaze pred sud", poručio je Habijan.

Osim strože kaznene politike, izmjene Prekršajnog zakona fokusirane su na potpunu digitalizaciju. Uvodi se obvezna e-komunikacija pred sudovima te elektronička dostava pismena pravnim osobama putem korisničkog pretinca povezanog na državnu informacijsku infrastrukturu.

"Uvođenjem obvezne e-komunikacije, tonskog snimanja rasprava i novih modela suradnje unutar Europske unije, stvaramo moderan i transparentan sustav koji odgovara potrebama digitalnog doba i osigurava bržu pravdu za sve naše građane", istaknuo je Habijan.

Stiže i novi pravosudni zakon

Paket reformi obuhvaća i izmjene Zakona o odvjetništvu, kojima se tržište otvara odvjetničkim društvima iz drugih država članica EU-a za osnivanje podružnica u Hrvatskoj. Istovremeno, vježbenicima se olakšava stjecanje iskustva dopuštanjem obavljanja dijela vježbe kod hrvatskih odvjetnika s poslovnim nastanom u drugim članicama Unije.

Ciklus reformi zaokružuje donošenje novog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU-a. Taj će propis u potpunosti zamijeniti zakon iz 2010. godine, čime se osigurava puna usklađenost s najnovijim europskim uredbama o prijenosu postupaka i preciznije prenošenje odredbi o europskom uhidbenom nalogu.

