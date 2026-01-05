Englezi pišu da je sve riješeno: Slaven dolazi već nakon sljedeće utakmice
West Ham je trenutačno u zoni ispadanja, na 18. mjestu engleske Premier lige
Slaven Bilić sve se više spominje kao najozbiljniji kandidat za klupu West Hama. Nuno Espirito Santo na vrlo je tankom ledu i možda će u sljedećem kolu voditi svoju posljednju utakmicu na klupi Čekićara.
Naime, njemački insajder Florian Plettenberg piše kako će Nuno voditi još samo u utorak utakmicu protiv Nottingham Foresta i potom će mu biti uručen otkaz. Engleski GiveMeSport piše kako je Slaven Bilić prvi kandidat i da bi uskoro mogao preuzeti uzde svog bivšeg kluba.
West Ham je trenutačno u zoni ispadanja, na 18. mjestu engleske Premier lige, četiri boda iza Foresta s kojim se susreću upravo u utorak na svom stadionu. Bilić je bio kandidat za klupu i ranije ove sezone kada je ipak posao dobio Nuno. Ovaj puta, David Sullivan ga vidi kao prvog kandidata za povratak.
I engleske kladionice Slavena vide kao prvog favorita. Koeficijent na njegovo preuzimanje West Hama je malenih 1.57.
Bilić je vodio West Ham nešto više od dvije godine prije nego je dobio otkaz u studenom 2017. Osam i pol godina kasnije, blizu je povrataka na klupu.
