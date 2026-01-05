Slaven Bilić sve se više spominje kao najozbiljniji kandidat za klupu West Hama. Nuno Espirito Santo na vrlo je tankom ledu i možda će u sljedećem kolu voditi svoju posljednju utakmicu na klupi Čekićara.

Naime, njemački insajder Florian Plettenberg piše kako će Nuno voditi još samo u utorak utakmicu protiv Nottingham Foresta i potom će mu biti uručen otkaz. Engleski GiveMeSport piše kako je Slaven Bilić prvi kandidat i da bi uskoro mogao preuzeti uzde svog bivšeg kluba.

West Ham je trenutačno u zoni ispadanja, na 18. mjestu engleske Premier lige, četiri boda iza Foresta s kojim se susreću upravo u utorak na svom stadionu. Bilić je bio kandidat za klupu i ranije ove sezone kada je ipak posao dobio Nuno. Ovaj puta, David Sullivan ga vidi kao prvog kandidata za povratak.

I engleske kladionice Slavena vide kao prvog favorita. Koeficijent na njegovo preuzimanje West Hama je malenih 1.57.

Foto: Screenshot/oddschecker

Bilić je vodio West Ham nešto više od dvije godine prije nego je dobio otkaz u studenom 2017. Osam i pol godina kasnije, blizu je povrataka na klupu.

