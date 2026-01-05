Loše vijesti za Dalića: Poznato je koliko će izbivati Gvardiol, gore je nego što se mislilo
Gvardiol je nakon jednog starta na sredini terena ostao ležati na travnjaku
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijedio se početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova.
Gvardiol je nakon jednog starta na sredini terena ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. U pitanju je ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suigrača pri napuštanju terena u 51. minuti. Iako su engleski mediji pisali da se radi o nekoliko tjedana pauze, 24Sata doznaju da je Gvardiol zaradio težu ozljedu skočnog zgloba, a za takve ozljede predviđen je oporavak od četiri do pet mjeseci.
To znači da za Joška kreće utrka s vremenom ako se želi oporaviti do Svjetskog prvenstva koje počinje sredinom lipnja, a vrlo vjerojatno je klupska sezona za hrvatskog defenzivca završena.
