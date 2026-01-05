Loše vijesti za Dalića: Poznato je koliko će izbivati Gvardiol, gore je nego što se mislilo

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijedio se početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova.

Gvardiol je nakon jednog starta na sredini terena ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. U pitanju je ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suigrača pri napuštanju terena u 51. minuti. Iako su engleski mediji pisali da se radi o nekoliko tjedana pauze, 24Sata doznaju da je Gvardiol zaradio težu ozljedu skočnog zgloba, a za takve ozljede predviđen je oporavak od četiri do pet mjeseci.

To znači da za Joška kreće utrka s vremenom ako se želi oporaviti do Svjetskog prvenstva koje počinje sredinom lipnja, a vrlo vjerojatno je klupska sezona za hrvatskog defenzivca završena.

