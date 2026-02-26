Navijači otkrili može li Dinamo do čuda u Belgiji, javio se i hajdukovac: 'Žalosno...'

Večeras Dinamo igra najvažniju utakmicu sezone u Europi protiv Genka u Belgiji u doigravanju za osminu finala Europske lige.

Momčad Marija Kovačevića ima težak zadatak u večerašnjoj utakmici. U lovu su na čudo u Europskoj ligi nakon dva gola zaostatka u porazu na Maksimiru prošlog tjedna od 1:3.

Večeras i Rijeka igra važnu utakmicu u kojoj će tražiti potvrdu plasmana u osminu finala Konferencijske lige protiv Omonije iz Nikozije.

Pitamo vas

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: 'Može li Dinamo do čuda u Belgiji?'

Evo nekih do vaših odgovora:

"Genk se nije pokazao kao bolja ekipa, bar ne u Zagrebu. Iskoristili su svoje prilike, a Dinamo nije. Do preokreta se može, ali mora se ići "na glavu", napisao je Mateo Kašner.

"Naravno da može. Genk nije ekipa koju se ne može pobijediti. Dinamo mora biti 'stroj'", smatra Ivan Burić.

"Dinamo može uvijek napraviti čudo!", komentirala je Nataša Ćuić.

"Nikad nemojte Dinamo podcijeniti", kaže Nenad Cobra Vajdić.

"Hajdukovac sam i žalosno je da čitamo ovakve naslove 'može li do čuda'. Još je žalosnije do čega se doveo tako veliki klub, koji je do prije godinu dana bio ozbiljan europski klub, koji se nije libio najaviti pobjedu protiv bilo kojeg kluba Lige petice, a sad strahujemo od nekih prosječnih europskih ekipa. Purgeri, potjerajte tu 'Možemo' ekipu iz kluba dok je vrijeme, inače vam nema spasa kao ni našem Hajduku, koji je godinama talac politike. Sretno večeras!", napisao je Dino Galešić.