Dražen Besek oduševio u 'Maksanovom korneru': Ovo morate vidjeti

Dražen Besek gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". Besek najavljuje uzvrate Dinama i Rijeke u Europi i priča o ostalim nogometnim temama. Nakon poraza od 3-1 na Maksimiru, Dinamo u Belgiju putuje s teškim zadatkom. Besek ključni problem vidi u razlici natjecateljskog ritma između dva kluba.

"Utakmica koju Genk igra protiv Dinama je drugačija nego što Dinamo igra protiv Genka. Zašto? Zato jer Genk ovakve utakmice ima u svojoj ligi skoro svaku subotu, a Dinamo u Hrvatskoj ligi nema taj podražaj koji ga prisiljava na takav ritam", objasnio je Besek, dodavši da se Dinamo tek sada, s visokim presingom, pokušava približiti europskim kriterijima.

S druge strane, Rijeka na Rujevicu donosi prednost od 1-0 protiv ciparske Omonije i na korak je do povijesnog plasmana u osminu finala Konferencijske lige. Besek ne skriva divljenje prema onome što se godinama radi na Kvarneru.

"Rijeka jako dobro radi, donosi dobre procjene, non-stop prodaje i non-stop je gore u vrhu. To je natjecateljska ekipa koja zna kako doći do nečega, tu nema srljanja", pohvalio je Besek Rijekinu stabilnost i organiziranost.

Ipak, upozorava da posao još ni izbliza nije gotov. Ključ uspjeha u uzvratu vidi u kontroli sredine terena i izbjegavanju jeftino izgubljenih lopti.

"Ključ će biti koliko će Rijeka uspjeti iskontrolirati igru da nema puno kontranapada. Ne smiju dozvoliti puno izgubljenih lopti u otvaranju, jer Ciprani imaju dobru tranziciju i mogu ih kazniti. Jedan gol već sve stavlja u egal i onda Rijeka može imati problema", detaljno je pojasnio potencijalnu zamku.

Iako je Rijeka iskusna i stabilna ekipa, Besek naglašava kako se obrana ne smije previše oslanjati na individualne bravure vratara, već mora djelovati kao čvrst i kompaktan blok. Ako u tome uspiju, vrata europskog proljeća širom su im otvorena.

Na pitanje kako se nosi s roditeljima koji često smatraju da je upravo njihovo dijete najveći talent, Besek je s osmijehom odgovorio kako je s godinama stekao status koji ga je poštedio takvih razgovora. "U mojim godinama više nemam taj problem. Dobio sam takav status gdje mi više ne prilaze jer znaju kakav sam i koliko sam osjetljiv na to. Problem nije razgovor, problem je sugestija", objasnio je Besek.

Upozorio je Dražen Besek u podcastu Net.hr-a Maksanov korner i na opasnost koju stvara roditeljska zaljubljenost u vlastito dijete, što nesvjesno dovodi do stvaranja protekcionizma. Takvo okruženje, tvrdi, šteti djetetu jer ga ne uči pravim vrijednostima i samostalnosti. Stoga je uputio i jasan savjet svim roditeljima čija se djeca bave sportom. Otkrio je i anegdotu koju dosad nikom nije ispričao, barem ne medijski. Pogledajte novu epizodu podcasta Net.hr "Maksanov korner".