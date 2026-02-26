FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SASVIM OTVORENO /

Dražen Besek oduševio u 'Maksanovom korneru': Ovo morate vidjeti

Dražen Besek gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". Besek najavljuje uzvrate Dinama i Rijeke u Europi i priča o ostalim nogometnim temama. Nakon poraza od 3-1 na Maksimiru, Dinamo u Belgiju putuje s teškim zadatkom. Besek ključni problem vidi u razlici natjecateljskog ritma između dva kluba.

"Utakmica koju Genk igra protiv Dinama je drugačija nego što Dinamo igra protiv Genka. Zašto? Zato jer Genk ovakve utakmice ima u svojoj ligi skoro svaku subotu, a Dinamo u Hrvatskoj ligi nema taj podražaj koji ga prisiljava na takav ritam", objasnio je Besek, dodavši da se Dinamo tek sada, s visokim presingom, pokušava približiti europskim kriterijima.

S druge strane, Rijeka na Rujevicu donosi prednost od 1-0 protiv ciparske Omonije i na korak je do povijesnog plasmana u osminu finala Konferencijske lige. Besek ne skriva divljenje prema onome što se godinama radi na Kvarneru.

"Rijeka jako dobro radi, donosi dobre procjene, non-stop prodaje i non-stop je gore u vrhu. To je natjecateljska ekipa koja zna kako doći do nečega, tu nema srljanja", pohvalio je Besek Rijekinu stabilnost i organiziranost.

Ipak, upozorava da posao još ni izbliza nije gotov. Ključ uspjeha u uzvratu vidi u kontroli sredine terena i izbjegavanju jeftino izgubljenih lopti.

"Ključ će biti koliko će Rijeka uspjeti iskontrolirati igru da nema puno kontranapada. Ne smiju dozvoliti puno izgubljenih lopti u otvaranju, jer Ciprani imaju dobru tranziciju i mogu ih kazniti. Jedan gol već sve stavlja u egal i onda Rijeka može imati problema", detaljno je pojasnio potencijalnu zamku.

Iako je Rijeka iskusna i stabilna ekipa, Besek naglašava kako se obrana ne smije previše oslanjati na individualne bravure vratara, već mora djelovati kao čvrst i kompaktan blok. Ako u tome uspiju, vrata europskog proljeća širom su im otvorena.

Na pitanje kako se nosi s roditeljima koji često smatraju da je upravo njihovo dijete najveći talent, Besek je s osmijehom odgovorio kako je s godinama stekao status koji ga je poštedio takvih razgovora. "U mojim godinama više nemam taj problem. Dobio sam takav status gdje mi više ne prilaze jer znaju kakav sam i koliko sam osjetljiv na to. Problem nije razgovor, problem je sugestija", objasnio je Besek.

Upozorio je Dražen Besek u podcastu Net.hr-a Maksanov korner i na opasnost koju stvara roditeljska zaljubljenost u vlastito dijete, što nesvjesno dovodi do stvaranja protekcionizma. Takvo okruženje, tvrdi, šteti djetetu jer ga ne uči pravim vrijednostima i samostalnosti. Stoga je uputio i jasan savjet svim roditeljima čija se djeca bave sportom. Otkrio je i anegdotu koju dosad nikom nije ispričao, barem ne medijski. Pogledajte novu epizodu podcasta Net.hr "Maksanov korner". 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.2.2026.
16:57
Silvijo Maksan
Dražen BesekDinamoGenkHnlNk OsijekRijekaLuka StojkovićGabriel VidovićNogomet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx