'VELIKA UTAKMICA' /

Oreč uoči Omonije: 'Svjesni smo koliko bi pobjeda značila klubu i hrvatskom nogometu'

Rijeka sutra od 18:45 igra utakmicu Konferencijske lige protiv ciparske Omonije. Momčad s Kvarnera brani prednost od 0-1 ostvarenu u Nicosiji, ali bez trenera Víctora Sáncheza.

Naime, španjolskom je treneru u utorak navečer pozlilo te je zatražio liječničku pomoć, pa će umjesto njega Rijeku na Rujevici voditi njegov prvi suradnik Ramiro Muñoz. Što Muñoz i Ante Oreč imaju reći uoči utakmice s Cipranima, pogledajte u videu na vrhu teksta.

25.2.2026.
20:52
Sportski.net
Konferencijska LigaNk RijekaOmonia
