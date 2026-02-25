Oreč uoči Omonije: 'Svjesni smo koliko bi pobjeda značila klubu i hrvatskom nogometu'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'VELIKA UTAKMICA' /

Rijeka sutra od 18:45 igra utakmicu Konferencijske lige protiv ciparske Omonije. Momčad s Kvarnera brani prednost od 0-1 ostvarenu u Nicosiji, ali bez trenera Víctora Sáncheza.

Naime, španjolskom je treneru u utorak navečer pozlilo te je zatražio liječničku pomoć, pa će umjesto njega Rijeku na Rujevici voditi njegov prvi suradnik Ramiro Muñoz. Što Muñoz i Ante Oreč imaju reći uoči utakmice s Cipranima, pogledajte u videu na vrhu teksta.