Kovačević najavio utakmicu s Genkom: 'Jedva čekamo da dokažemo da to u četvrtak nismo bili mi'

Dinamo sutra od 21:00 igra utakmicu protiv Genka u Europskoj ligi. Plavima za prolaz treba malo čudo, budući da hvataju dva gola zaostatka nakon 1-3 poraza na Maksimiru.

Tim je povodom održana press konferencija, na kojoj je trener Dinama Mario Kovačević odgovarao na pitanja novinara.

Kakav dvoboj očekujete?

"Zanimljivo će sigurno biti, bez obzira što imaju prednost. Svjesni smo grešaka iz prve utakmice, mislimo da možemo i nadamo se da ćemo proći, iako moramo priznati da je Genk u prednosti," rekao je trener Dinama.

Kakva je situacija sa sastavom?

"Da, igramo svaka tri-četiri dana utakmice i nažalost Beljo ima kartona, Hoxha već neko vrijeme ima problema s leđima, a nismo htjeli riskirati ni s Dominguezom. Vidjeli ste intenzitet nogometa u Europi – ne možemo riskirati ni s kim tko nije spreman 100 posto. Bennacera nema otprije, svi ostali su spremni i jedva čekamo pokazati da te greške iz prve utakmice to nismo bili mi."

U Varaždinu ste zabili golove u manje od 10 minuta. Može li se nešto slično očekivati i u Belgiji?

"Nogomet svi volimo zato što je zanimljiv. Vidjeli smo u Varaždinu – prvo poluvrijeme bilo je teško, tvrdo, a onda se otvorilo. Vjerujem da se takva razmišljanja mogu prenijeti i sutra. Svjesni smo da je Genk puno kvalitetnija i jača ekipa, ali pokazali smo u prvoj utakmici da možemo, i vjerujemo da ako uđemo čvrsto i agresivno, može doći naših pet minuta da napravimo nemoguće."

Trener Genka je nakon prve utakmice rekao da je Dinamo pokazao previše poštovanja.

"Poštujemo svaku ekipu. Ako gledamo prvih 20 minuta, puno smo griješili i nismo koristili svoje šanse. Bilo je to otvorena utakmica, imali smo puno dobrih situacija, nažalost nismo zabili, a nakon drugog gola Genk je usmjerio utakmicu u svoju korist. Mi se nismo predali i pokazali da možemo protiv Genka. Samo moramo paziti na te stvari, nismo ih posebno respektirali," rekao je Kovačević.

Je li izostanak četiri prvotimca prilika za druge igrače?

"Sigurno je. Miksali smo sastav u proljetnom dijelu na vrijeme. Protiv Varaždina smo promijenili nekoliko igrača u odnosu na prvu utakmicu s Genkom i dobro su odgovorili. Čekamo i da sutra iskoriste prilike. Svjesni smo da i oni jedva čekaju pokazati što mogu i da zaslužuju priliku."

Genku neće igrati najvažniji igrač, Konstantinos Karetsas.

"Jako bitan igrač im je taj mladi Karetsas. Oduševio me u prvoj utakmici, ali opasnost prijeti od svih igrača, što se vidjelo i na Maksimiru, gdje je desni bočni zabio dva gola."

Što ćete reći igračima prije utakmice?

"Kao i svaki put – hrabro, odlučno, po pobjedu. Nemamo što puno izgubiti jer smo u minusu i siguran sam da ćemo 'skupo prodati kožu'. Kvalitetu imamo i vjerujem da uz malo sreće možemo zakomplicirati stvari. Nogomet je zanimljiv i jedan gol može sve preokrenuti," zaključio je Kovačević.

