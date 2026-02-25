Tko ima fetiš na Izrael i za što odgovaraju Anušić i Plenković? Opet je zakuhalo s Milanovićem...

ČIJE ĆEMO ORUŽJE? /

Dok je ministar obrane Ivan Anušić za posjeta Izraelu razgledavao naoružanje, predsjednik Zoran Milanović iz Zagreba poručuje - kupujte drugdje, ali u u toj zemlji ne!

"Grad je, ako nije pun, obilježen je komercijalnim agentima izrelske vojne indiustrije. S kim ti ljudi razgovaraju? S vojskom ne razgovaraju, dakle nekoga kuhaju, nekoga pokušavaju obrlatit. Ovo je moja poruka - ne gubite vrijeme", kazao je Milanović.

Iako o kupovini odlučuje Vlada - predsjednik poziva da se okrenu američkom, njemačkom i francuskom naoružanju. Ministar mu ne odgovara, ali ne krije da je zadivljen baš izraelskim oružjem. "Ono što smo primjetili ovdje jest da su ispred svih industrija i unutar NATO-a i izvan članica NATO-a, lideri su u mnogočemu", kazao je Anušić.

Za Milanovića, zbog propalog posla s F-16, Izrael se pokazao kao nepouzdan partner. Za Anušića posjet je koristan i za domaće vojne tvrtke i državnu obranu.

Predsjednik je zabranio suradnju hrvatske i izraelske vojske, jer to kao vrhovni zapovjednik može. Vladu poziva na priznanje Palestine, premijer ga nije poslušao kad je tražio da se glasa za rezolucije u UN-u. "Neki naši političari, kaj vole urlat na koncertima, imaju fetiš prema Izraleu. Ja nemam, dok je ovako, neće biti nikako", kaže Milanović. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.