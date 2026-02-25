FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČIJE ĆEMO ORUŽJE? /

Tko ima fetiš na Izrael i za što odgovaraju Anušić i Plenković? Opet je zakuhalo s Milanovićem...

Dok je ministar obrane Ivan Anušić za posjeta Izraelu razgledavao naoružanje, predsjednik Zoran Milanović iz Zagreba poručuje - kupujte drugdje, ali u u toj zemlji ne!

"Grad je, ako nije pun, obilježen je komercijalnim agentima izrelske vojne indiustrije. S kim ti ljudi razgovaraju? S vojskom ne razgovaraju, dakle nekoga kuhaju, nekoga pokušavaju obrlatit. Ovo je moja poruka - ne gubite vrijeme", kazao je Milanović.

Iako o kupovini odlučuje Vlada - predsjednik poziva da se okrenu američkom, njemačkom i francuskom naoružanju. Ministar mu ne odgovara, ali ne krije da je zadivljen baš izraelskim oružjem. "Ono što smo primjetili ovdje jest da su ispred svih industrija i unutar NATO-a i izvan članica NATO-a, lideri su u mnogočemu", kazao je Anušić.

Za Milanovića, zbog propalog posla s F-16, Izrael se pokazao kao nepouzdan partner. Za Anušića posjet je koristan i za domaće vojne tvrtke i državnu obranu. 

Predsjednik je zabranio suradnju hrvatske i izraelske vojske, jer to kao vrhovni zapovjednik može. Vladu poziva na priznanje Palestine, premijer ga nije poslušao kad je tražio da se glasa za rezolucije u UN-u. "Neki naši političari, kaj vole urlat na koncertima, imaju fetiš prema Izraleu. Ja nemam, dok je ovako, neće biti nikako", kaže Milanović. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.2.2026.
19:18
Ana Mlinarić
IzraelNatoZoran MilanovićIvan AnušićAndrej PlenkovićOružje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx