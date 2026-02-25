Pogledajte poruku šefa HSLS-a pred sastanak s Plenkovićem: 'Naši stavovi su jasni'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SUDBINA KOALICIJE /

Nakon povratka iz Ukrajine, premijer Andrej Plenković sastaje je s koalicijskim partnerima u svijetlu sukoba Domovinskog pokreta i HSLS-a i ultimatuma s obje strane, potaknutih objavom snimke na kojoj zastupnik Josip Dabro pjeva stihove koji indirektno veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića.

Prije sastanka koalicije, razgovarao je odvojeno s čelnikom HSLS-a Dariom Hrebakom, a s druge strane prvim čovjekom DP-a Ivanom Penavom.

Naše kamere snimile su Hrebaka tijekom dolaska u Banske dvore prilikom čega je poručio da je stav njihove stranke jasan.