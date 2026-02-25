FREEMAIL
SUDBINA KOALICIJE /

Pogledajte poruku šefa HSLS-a pred sastanak s Plenkovićem: 'Naši stavovi su jasni'

Nakon povratka iz Ukrajine, premijer Andrej Plenković sastaje je s koalicijskim partnerima u svijetlu sukoba Domovinskog pokreta i HSLS-a i ultimatuma s obje strane, potaknutih objavom snimke na kojoj zastupnik Josip Dabro pjeva stihove koji indirektno veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića. 

Prije sastanka koalicije, razgovarao je odvojeno s čelnikom HSLS-a Dariom Hrebakom, a s druge strane prvim čovjekom DP-a Ivanom Penavom. 

Naše kamere snimile su Hrebaka tijekom dolaska u Banske dvore prilikom čega je poručio da je stav njihove stranke jasan. 

25.2.2026.
12:37
Dunja Stanković
Dario HrebakHslsAndrej PlenkovićBanski Dvori
