Što će Plenković? Gjenero: 'To bi riješilo sve, a DP će morati popiti najgorču čašu žuči'

Napeto je u vladajućoj koaliciji otkako je Josip Dabro 'propjevao'. Nikakvu posebnu informaciju ili detalj koji će razotkriti kakvu snakndaloznu aferu, već pjesmu. Onu ustašku.

Koalicijski HSLS odmah je reagirao i zaprijetio napuštanjem vladajuće većine. Dva su to glasa bez kojih Vlada premijera Andreja Plenkovića ne može opstati. Osim, ako ne postoje džokeri u rukavu. Ili kakva druga neočekivana ideja poput, primjerice, prijevremenih izbora?

Što je moguće danas poslijepodne, kada šef Vlade održava sastanak s koalicijskim partnerima DP-om i HSLS-om, za net.hr komentira politički analitičar Davor Gjenero.

HSLS ne želi napustiti vladajuću koaliciju?

Gjenero smatra da nije izgledno da bi HSLS napustio vladajuću koaliciju. To, napominje, ne odgovara toj stranci, niti HDZ-u, bez obzira što bi vjerojatno mogao osigurati dovoljan broj glasova u Saboru za očuvanje parlamentarne većine.

"Suradnja s HSLS-om i HNS-om je jedan od argumenata centrističkoj struji oko premijera Plenkovića, kojem nikako ne bi odgovaralo da HDZ u koaliciji ostane 'ovisnik' o populističkom Domovinskom pokretu. Od 2017. je premijer Plenković nastojao formirati većinu predvođenu HDZ-om s malim liberalnim političkim opcijama i s zastupnicima nacionalnih manjina. Takva koalicija bila je njegov prioritet iz nakon parlamentarnih izbora 2024., ali zbog intervencije predsjednika Milanovića i njegovih pokušaja stvaranja postizborne koalicije svih protiv HDZ-a, to nije bilo moguće, pa je bio "osuđen" na suradnju s desnim populistima iz DP-a, koji su se svi, osim ministra Šušnjara, pokazali posve neupotrebljivima za suradnju u izvršnoj vlasti", rekao je Gjenero.

Plenković, dodaje analitičar, 'niti ne pomišlja na odricanje od HSLS-a', a ako će se nekoga morati odreći - to će biti DP, ili po mogućnosti sam Josip Dabro.

'HSLS je plasirao loptu premijeru na noge'

"Ne čini se da je svojim potezom HSLS ugrozio većinu, nego je samo plasirao loptu na noge premijeru i otvorio mu manevarski prostor da razriješi probleme što ih sustavno stvara Josip Dabro", smatra Gjenero kojem se zanimljivija čini druga aritmetika.

"Je li moguća vladajuća koalicije bez 8 ruku Domovinskog pokreta? Moguće bi bilo pozvati SDSS da se vrati u vladajuću koaliciju (3 mandata), računati na ruku Boške Ban koja se već na neki način pridružila vladajućoj koaliciji, prilikom glasanja o proračunu i prilikom izbora ministra Ružića, te razgovarati s novom liberalno-demokratskom regionalističkom koalicijom (Plantforma Sjeverozapad, IDS, Dario Zurovec). Ne čini se da je izgledno kako bi se u ovom trenutku nova koalicija bila spremna uključiti u parlamentarnu većinu, pa je malo vjerojatno da premijer može računati na njihovih pet glasova u Saboru. Moguće je, naravno, i donijeti odluku o tome da se formira manjinska vlada, koju bi dio kluba nove liberalne koalicije 'izvana' podupirao, ali to nije nešto što bi bilo u skladu s hrvatskom parlamentarnom tradicijom", analizira Gjenero.

'Najlakše bi bilo kad bi Dabro podnio ostavku...'

Bilo bi, zaključuje Gjenero, svima najlakše kada bi Dabro podnio ostavku na mandat u Saboru i posvetio se svojim osobnim brigama, prije svega onima vezanim uz procese koji su pred njim. Opcija je i ta da Dabro ostane u Saboru, ali da ga DP isključi iz svog kluba, prije toga iz stranke, pa i smijeni s pozicije glavnog tajnika stranke.

"Očito je, međutim, da se Ivan Penava nije požurio to učiniti, iako mu je moralo biti jasno da je sad vrijeme kad DP mora 'spašavati svoju kožu'. Nitko drugi nije tako snažno ugrožen eventualnim raspisivanjem prijevremenih izbora kao DP, koji je već izgubio sve političke utvrde, a koji nakon ponovljenih izbora sigurno ne bi mogao očuvati parlamentarni status", kaže Gjenero.

Podsjeća da je predsjednik stranke DOMINO, Mario Radić, ponudio ulazak njegove stranke u vladajuću koaliciju umjesto DP-a i pritom zatražio tek Ministarstvo kulture. "Malo je vjerojatno da bi premijer mogao pristati na tu ponudu, iako bi ona riješila sva pitanja 'koalicijske aritmetike' Očito je da je DP izložen najvećem riziku u ovoj situaciji, pa je logično da će oni morati popiti i najgorču čašu žuči", kaže Gjenero.

U sadašnjim uvjetima izbori nikome nisu poželjni'

Na pitanje o mogućim prijevremenim parlamentarnim izborima, Gnejero podsjeća da su se oni u Hrvatskoj dogodili samo jednom i tu u situaciji bitno drugačijoj od današnje.

"U sadašnjim uvjetima nikome izbori nisu poželjni, pri čemu se HDZ najmanje izlaže riziku. Za razliku od HDZ-a, koji ima konsolidiranu stranačku infrastrukturu, lokalni su izbori jasno pokazali da SDP nema mrežu koja bi obuhvaćala cijeli teritorij Hrvatske. Dodamo li tome da je stranka u ozbiljnim financijskim problemima, jasno je da bi za njih prijevremeni izbori predstavljali puno veći izazov nego li za HDZ, a koalicija s Možemo ne donosi rješenje za nedostatke stranačke mreže SDP-a", jasan je analitičar.

POGLEDAJTE VIDEO Plenković pred nemogućim izborom: 'Ako Dabro ostane, iz HSLS poručuju da odlaze u oporbu!'